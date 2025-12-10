Du côté de Ford, on espère pouvoir associer l'échelle industrielle et les atouts de Renault Group dans le véhicule électrique, « au design emblématique et aux prestations routières spécifiques à Ford », dans l'optique de créer des véhicules ludiques, performants et qui incarnent « l'esprit Ford ».

À l'avenir, sera également étudiée la possibilité de collaborer dans le domaine des véhicules utilitaires en Europe, afin de développer et fabriquer ensemble certains véhicules utilitaires légers de marques Renault et Ford.

Pour les deux groupes, il s'agit bien sûr de réduire autant que possible les coûts d'un marché électrique qui nécessite d’importants investissements, et d'unir leurs forces pour affronter la compétition croissante des entreprises chinoises. Renault et Ford ont également tenu à préciser que ce partenariat n'était en aucun cas un quelconque début de fusion.