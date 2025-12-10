Renault Group et Ford officialisent un nouveau partenariat pour développer des véhicules particuliers (et utilitaires), dont deux modèles électriques abordables destinés au marché européen, avec un lancement prévu en 2028. Explications.
Renault Group et Ford ont annoncé un partenariat stratégique, destiné à soutenir l’élargissement de l’offre de véhicules électriques de Ford pour le marché européen. Bien sûr, cette collaboration vise à renforcer la position des deux constructeurs dans un secteur automobile en pleine transformation.
Un partenariat pour développer deux véhicules particuliers électriques Ford
Le premier élément clé de cette nouvelle collaboration entre le constructeur français et la marque américaine réside en un accord de partenariat concernant le développement de deux véhicules électriques distincts de marque Ford. De nouveaux modèles, basés sur la plateforme Ampere, qui bénéficieront « des solides atouts et de la compétitivité de Renault Group en matière de véhicules électriques. »
Les deux marques promettent que les véhicules en question offriront des prestations routières uniques, sans renier l'ADN authentique de la marque Ford. Il s'agit là de la première étape d'une toute nouvelle offensive annoncée comme « ambitieuse » de la part de Ford en Europe.
Arrivée prévue en concessions en 2028
Il faudra toutefois se montrer un peu patient avant de découvrir les premiers fruits de cette nouvelle collaboration, puisque le premier des deux véhicules n'est pas attendu en concession avant le début de l'année 2028.
Pour cela, le constructeur français mettra à disposition les capacités et la compétitivité de sa plateforme Ampere, de son écosystème de fabrication de véhicules électriques, ainsi que de ses installations industrielles dans le nord de la France (ElectriCity).
Pour François Provost, directeur général de Renault Group : « Ce partenariat démontre la force de notre savoir-faire en matière de partenariats et notre compétitivité en Europe. » Rappelons que le constructeur va prochainement lancer une nouvelle version (électrique forcément) de son emblématique Twingo de 1993.
Du côté de Ford, on espère pouvoir associer l'échelle industrielle et les atouts de Renault Group dans le véhicule électrique, « au design emblématique et aux prestations routières spécifiques à Ford », dans l'optique de créer des véhicules ludiques, performants et qui incarnent « l'esprit Ford ».
À l'avenir, sera également étudiée la possibilité de collaborer dans le domaine des véhicules utilitaires en Europe, afin de développer et fabriquer ensemble certains véhicules utilitaires légers de marques Renault et Ford.
Pour les deux groupes, il s'agit bien sûr de réduire autant que possible les coûts d'un marché électrique qui nécessite d’importants investissements, et d'unir leurs forces pour affronter la compétition croissante des entreprises chinoises. Renault et Ford ont également tenu à préciser que ce partenariat n'était en aucun cas un quelconque début de fusion.