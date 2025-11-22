Élaboré à partir d'une toute nouvelle plateforme, le nouveau Trafic Van E-Tech electric promet un rayon de braquage équivalent à celui d'une Clio, pour un véhicule agile, et taillé pour l'utilisation urbaine.

« Une nouvelle plateforme 100% électrique dite skateboard », indique Renault, dont le concept optimise le volume utile par rapport à l'empreinte au sol.