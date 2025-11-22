Le nouveau Trafic Van E-Tech electric sera le premier d'une toute nouvelle famille de véhicules utilitaires 100% électriques « made in Renault », dont la production débutera fin 2026.
En février, Renault officialisait sa toute nouvelle gamme de fourgons E-Tech 100% électriques, conçus pour répondre aux différents besoins des professionnels. À l'approche des fêtes de fin d'année, la marque française profite du salon Solutrans pour lever le voile sur son tout nouveau Trafic Van E-Tech electric, premier membre de cette toute nouvelle famille.
Et voici le nouveau Renault Trafic E-Tech electric
Lancé en 1980, le Trafic s’est imposé au fil des décennies comme une véritable référence, avec plus de 2,5 millions d’exemplaires écoulés à travers trois générations. Nourri de cet héritage et d’un savoir-faire patiemment construit, le Trafic ouvre désormais un nouveau chapitre, avec une quatrième génération 100% électrique, qui opère sa révolution, sans pour autant renier l’esprit ni les qualités qui ont fait sa réputation.
Élaboré à partir d'une toute nouvelle plateforme, le nouveau Trafic Van E-Tech electric promet un rayon de braquage équivalent à celui d'une Clio, pour un véhicule agile, et taillé pour l'utilisation urbaine.
« Une nouvelle plateforme 100% électrique dite skateboard », indique Renault, dont le concept optimise le volume utile par rapport à l'empreinte au sol.
Renault proposera deux versions, avec d'un côté un volume de chargement de 5,1 m3 pour une longueur de 4,87 m et une largeur de 1,92 m, et de l'autre un espace de chargement de 5,8 m3 pour une longueur de 5,27 m atteinte avec un empattement de 40 cm supérieur. Des dimensions obtenues tout en réduisant la hauteur hors-tout à 1,90 m, afin de garantir l'accès dans tous les parkings souterrains.
Deux versions, et deux autonomies distinctes
Côté look, le Trafic Van E-Tech electric revendique son côté moderne et électrique, avec un porte-à-faux très court et une silhouette monovolume. A l'avant, un bandeau pour imprimer « une identité forte » au véhicule (et pour dissimuler les phares), sans oublier un losange rétroéclairé et divers guides de lumière.
« Le design de Trafic est également futuriste par le parti-pris de son pare-brise qui forme comme une visière, avec la baie de pare-brise proprement dite et les deux fenestrons latéraux », explique Renault.
A bord, on retrouve de nombreux rangements (fermés et ouverts), trois porte-gobelets, un porte-document, ainsi qu'une planche de bord équipée de deux écrans : un cluster de 10 pouces (25,4 cm de diagonale) et un écran central de 12" (30,5 cm) clairement orienté vers le conducteur.
Deux choix de batterie seront proposés, avec une version grande autonomie dotée d'une chimie NMC pour une autonomie annoncée de 450 km. Une version dotée d'une batterie LFP sera également de la partie, pour une autonomie de 350 km environ. Tous les modèles seront compatibles avec la technologie 800 volts, pour une recharge capable de passer de 15 à 80% en une vingtaine de minutes.
Côté moteur, on profitera ici d'un bloc de 150 kW (et 345 Nm de couple), conçu en Europe, qui promet un remorquage de 2 tonnes et une charge utile de 1,25 tonne.
Renault précise que son nouveau Trafic électrique sera produit en France, dans l'usine Renault Group de Sandouville aux côtés de la ligne d'assemblage du Trafic thermique actuel qui poursuivra sa carrière commerciale. Lancement prévu à la fin de l'année 2026.