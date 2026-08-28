Aujourd'hui, les véhicules électriques chinois font peur. Mais à l'avenir, les grands noms du secteur pourraient bien participer à la production européenne du secteur.
L'Union européenne cherche depuis maintenant quelques années à se protéger des véhicules électriques chinois, avec des droits de douane, qui n'ont pour le moment pas eu un immense effet. Mais avec ce protectionnisme qui s'installe, les marques chinoises pensent de plus en plus à venir directement produire en Europe, et éviter ainsi ces surtaxes. Ce qui devrait faire décoller sa production locale dans les prochaines années.
La Chine pourrait devenir un grand producteur de voitures électriques made in Europe
Et si les géants chinois des véhicules électriques devenaient des employeurs importants en Union européenne ? Ça pourrait bien être le cas à l'avenir, vu la tendance actuelle de ces entreprises à chercher à s'implanter chez nous.
Et selon des chiffres du cabinet S&P, dont Automobile Propre se fait l'écho, la production chinoise en Europe va décoller. Le cabinet estime ainsi qu'à l'horizon 2030, un million de véhicules électriques chinois par an vont être assemblés chez nous, puis 1,5 million d'unités en 2035.
Le partenariat Dongfeng/ Stellantis, un modèle pour l'avenir ?
L'implantation de marques comme SAIC Motor ou Geely devrait être rapide grâce à un modèle dans lequel les entreprises chinoises assemblent leurs véhicules dans des usines déjà existantes. C'est ce que compte ainsi faire Dongfeng, qui va produire ses voitures au niveau de l'usine Stellantis de Rennes La Janais d'ici à 2028.
Un modèle qui pourrait bien se dupliquer, quand on voit les prospections actuelles de BYD, qui cherche à acquérir directement une usine dans le Vieux Continent - ce qui pourrait se faire rapidement soit en Espagne, soit en France. Est-ce que d'ici une dizaine d'années, ce genre d'implantation fera des sociétés chinoises des marques plutôt bien vues chez nous, contrairement à leur image actuelle ?
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