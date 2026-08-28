Et si les géants chinois des véhicules électriques devenaient des employeurs importants en Union européenne ? Ça pourrait bien être le cas à l'avenir, vu la tendance actuelle de ces entreprises à chercher à s'implanter chez nous.

Et selon des chiffres du cabinet S&P, dont Automobile Propre se fait l'écho, la production chinoise en Europe va décoller. Le cabinet estime ainsi qu'à l'horizon 2030, un million de véhicules électriques chinois par an vont être assemblés chez nous, puis 1,5 million d'unités en 2035.