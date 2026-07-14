Bruxelles a-t-il réussi son coup avec ses droits de douane ? Si l'on en croit cette nouvelle étude de Transport & Environment, pas vraiment. Première information, les véhicules électriques produits en Chine représentaient en 2024 22% des automobiles électriques commercialisées en Europe, contre 17% lors du premier trimestre 2026. Mais le volume est stable entre ces deux dates, d'environ 350 000 unités par an, du fait de la croissance du marché.

Surtout, les marques chinoises se sont adaptées, en élargissant notamment leurs gammes de véhicules hybrides, pour ne pas avoir à subir les droits de douane (leur part de marché dans l'hybride est ainsi passée à 13% en Europe, contre 3% en 2024). Elles se sont aussi lancées dans une réorientation de leur production au niveau de l'Union européenne.