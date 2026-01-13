Ça y est ! L'Europe et la Chine ont enfin trouvé un modus vivendi quant à la question de l'importation de véhicules électriques made in China chez nous.

Au lieu d'imposer de fortes taxes douanières, les constructeurs chinois pourront faire leur chemin chez nous en s'engageant à proposer des prix minimums dans l'Union européenne.

Les marques qui souhaitent ainsi pouvoir passer par ce nouveau système vont pouvoir déposer un dossier auprès de Bruxelles, dans lequel ils détailleront les prix minimums qu'ils appliqueront selon les gammes et les options. Leurs programmes de distribution de véhicules non concernés (comme les hybrides ou les hybrides rechargeables) devront aussi être expliqués dans le même dossier.