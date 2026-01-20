Mieux vaut tard que jamais, diront certains. Surtout que les entreprises chinoises continuent de se faire un nid de plus en plus douillet sur notre continent, avec une part de marché de plus de 5% en Europe actuellement, et qui devrait rapidement passer au-delà des 10% avant 2030.

En intégrant les véhicules hybrides dans les voitures qui doivent afficher un prix minimum, décidé avec les autorités, le tout accompagné des fameuses obligations d'investissements en Europe, la Commission ferait coup double. Elle mettrait fin à une faille, qui était trop belle pour ne pas être utilisée par les fabricants chinois, et pousserait par ailleurs plus de constructeurs vers son nouveau système validé avec Pékin.

On attend maintenant de voir comment la négociation se déroulera, dans le climat géopolitique actuel très tendu, où l'Europe pourrait apparaître comme ayant plus besoin de la Chine que l'inverse, au vu des pressions de l'administration Trump.