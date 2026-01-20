Pékin et Bruxelles ont récemment trouvé un accord sur la question des importations de véhicules électriques chinois chez nous. Un accord qui devrait être étendu à un autre type de véhicule.
La semaine dernière, on apprenait que la Chine et l'Union européenne avaient enfin trouvé un accord qui puisse prendre la place des importantes surtaxes douanières mises sur l'imporation de véhicules électriques chinois. Mais il y a un accroc dans cet accord, qui pourrait bien être rapidement réparé.
Après les véhicules électriques, au tour des hybrides
Si les constructeurs chinois de voitures électriques veulent éviter des droits de douane importants, ils vont devoir s'adapter à un nouveau système de prix minimum, validé par la Chine et l'UE. Mais, petit problème, ce système ne s'applique pas aux très populaires véhicules hybrides.
Un problème repéré par Bruxelles. Et comme Automobile Propre s'en fait l'écho, l'Europe songe maintenant à intégrer les hybrides dans cet accord. Car certains constructeurs chinois se sont déjà adaptés à cette différence de traitement, et ont grossi leur catalogue de modèles hybrides afin de pouvoir rapidement se développer en Europe.
Une façon d'obliger les constructeurs chinois à adopter le nouveau système ?
Mieux vaut tard que jamais, diront certains. Surtout que les entreprises chinoises continuent de se faire un nid de plus en plus douillet sur notre continent, avec une part de marché de plus de 5% en Europe actuellement, et qui devrait rapidement passer au-delà des 10% avant 2030.
En intégrant les véhicules hybrides dans les voitures qui doivent afficher un prix minimum, décidé avec les autorités, le tout accompagné des fameuses obligations d'investissements en Europe, la Commission ferait coup double. Elle mettrait fin à une faille, qui était trop belle pour ne pas être utilisée par les fabricants chinois, et pousserait par ailleurs plus de constructeurs vers son nouveau système validé avec Pékin.
On attend maintenant de voir comment la négociation se déroulera, dans le climat géopolitique actuel très tendu, où l'Europe pourrait apparaître comme ayant plus besoin de la Chine que l'inverse, au vu des pressions de l'administration Trump.