Les États-Unis sont clairement fermés aujourd'hui à tout ce qui peut venir de Chine. C'est sûrement la raison pour laquelle l'Europe est devenue un territoire très prisé par de nombreuses entreprises de la deuxième économie du pays. Dont les acteurs des véhicules autonomes.

En effet, Reuters, qui a pu s'entretenir avec une douzaine de dirigeants chinois des entreprises des voitures autonomes, explique aujourd'hui que l'Europe est dorénavant ciblée pour devenir la tête de pont de ces sociétés, dans leur volonté ensuite d'attaquer le marché international. « Nous nous concentrons sur l'Europe pour notre avenir mondial » a ainsi indiqué l'un des dirigeants de Qcraft, Dong Li.