Avec plus de cinq mètres de long, ce SUV imposant soigne également sa prestance à l’arrière. Il adopte de larges bandes lumineuses qui s’étirent généreusement jusqu’à déborder sous la troisième vitre latérale, renforçant son allure statutaire et son ancrage sur la route.

À bord, le Highlander joue clairement la carte de la modernité. L’instrumentation numérique de 12,3" (31,2 cm de diagonale) est associée à un large écran central de 14" (35,6 cm), tandis que l’espace se montre à la hauteur du gabarit. Dans sa version électrique, le SUV peut ainsi accueillir jusqu’à sept passagers, sans compromis sur le confort.