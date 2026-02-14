Voilà plus de 25 ans que le Highlander est présent au sein du catalogue Toyota. Pour sa 4e génération, le SUV de la marque nippon fait le pari du 100% électrique.
Sur le marché électrique, Toyota propose déjà divers modèles, dont le SUV bZ4X, lequel a bénéficié d'un restylage en fin d'année dernière (en plus de diverses promotions) pour tenter d'enrayer des ventes décevantes. Aux États-Unis, la marque vient de lever le voile sur une version 100% électrique de son célèbre Highlander, dont le premier modèle remonte à l'an 2000.
Le SUV Highlander lui aussi décliné en 100% électrique
Le nouveau Highlander millésime 2027 s’offre une silhouette plus anguleuse et résolument moderne. À l’avant, la signature lumineuse particulièrement fine s’inscrit dans la continuité des dernières productions de la marque, affirmant une identité visuelle forte et immédiatement reconnaissable.
Avec plus de cinq mètres de long, ce SUV imposant soigne également sa prestance à l’arrière. Il adopte de larges bandes lumineuses qui s’étirent généreusement jusqu’à déborder sous la troisième vitre latérale, renforçant son allure statutaire et son ancrage sur la route.
À bord, le Highlander joue clairement la carte de la modernité. L’instrumentation numérique de 12,3" (31,2 cm de diagonale) est associée à un large écran central de 14" (35,6 cm), tandis que l’espace se montre à la hauteur du gabarit. Dans sa version électrique, le SUV peut ainsi accueillir jusqu’à sept passagers, sans compromis sur le confort.
Un modèle « made in America »… pour les Américains (pour le moment)
Ce Toyota Highlander électrique est assemblé à partir d'une évolution de la plateforme TNGA-K (c'est le premier modèle de la marque produit aux États-Unis), et le constructeur proposera deux moutures à savoir une version traction (de 224 chevaux), mais aussi une version à transmission intégrale (de 343 chevaux).
Côté batterie, le premier modèle est alimenté par un bloc de 77 kWh, soit de quoi parcourir environ 460 km. La version à transmission intégrale peut quant à elle compter sur une batterie de 95,8 kWh, soit une autonomie de 515 km (norme EPA). La charge rapide est également de la fête, avec la possibilité de passer de 10 à 80% de charge en 30 minutes.
En fin d'année dernière, on apprenait que Toyota lançait en Europe un tout nouveau SUV électrique, l'Urban Cruiser, mais qui faisait alors l'impasse sur la France, afin de laisser la place à un autre modèle, à savoir (son clone) le Suzuki eVitara.
Cet imposant nouveau Toyota Highlander électrique n'est pour l'heure prévu que sur le territoire américain, et ne devrait pas (sauf surprise de dernière minute) débarquer chez nous.