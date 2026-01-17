Chez Renault, le tout nouveau SUV Filante veut incarner la vitrine du plan « Renault International Game 2027 »… mais n'espérez pas vous glisser à son volant en France.
Quelques jours seulement après avoir revendiqué un nouveau record d’efficience à bord de son véhicule électrique Filante, Renault lève le voile sur un crossover inédit portant le même nom. Un modèle ambitieux, que le constructeur entend ériger en nouveau « porte-drapeau international du losange ». Une promesse pour le moins affirmée.
Un tout nouveau SUV hybride chez Renault
Côté appellation, le Renault Filante renvoie bien sûr au prototype de 1956, et au récent concept-car électrique ayant parcouru plus de 1 000 km sur une seule et même charge en moins de 10 heures.
Côté design, rien de particulièrement disruptif : il s’agit d’un SUV de plus, au look néanmoins aguicheur, animé par une motorisation hybride développant 250 chevaux et 565 Nm de couple, associée à une boîte de vitesses DHT Pro. Fidèle à ses habitudes, Renault déclinera le Filante en plusieurs niveaux de finition, avec les versions Techno, Iconic et Esprit Alpine au programme.
À bord, on retrouve de très larges écrans, une flopée d'aides à la conduite, des caméras HD 360°, la conduite autonomie de niveau 2… Le tout repose sur une plateforme, non pas française, mais chinoise, à savoir Compact Modular Architecture (CMA) de chez Geely.
Un SUV réservé à la Corée du Sud, aux pays du Golfe et à l'Amérique latine
Vous l'aurez peut-être déjà deviné, à l'instar de l'AUDI E5 Sportback récemment auréolée du titre de « Car of the Year 2026 » en Chine, ce nouveau modèle ne sera aucunement disponible en Europe.
En effet, pour ce qui est de la disponibilité, ce nouveau crossover Renault vise à répondre aux besoins des marchés de Corée du Sud, des pays du Golfe ainsi à certains marchés d'Amérique latine.
« Entre 2024 et 2027, Renault va lancer huit nouveaux véhicules en dehors d'Europe, dont cinq d'entre eux sur les segments C et D, afin de positionner la marque dans les segments les plus créateurs de valeur », précise la marque, dont l'ambition est de vendre un véhicule sur trois en version hybride ou électrique en dehors de l'Europe à cette même échéance.
Le lancement de Renault Filante débutera en mars 2026 en Corée du Sud, avant de s'étendre progressivement dans une partie de l'Amérique latine (Colombie, Chili, Uruguay…), puis début 2027 dans les Pays du Golfe.