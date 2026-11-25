Le fabricant lyonnais MicrodB affirme avoir obtenu la première homologation française d'un radar sonore, pour son dBFlash City. Mais avant la première amende, il faudra attendre le vote d'une loi.
À Bron, près de Lyon, le radar sonore installé par MicrodB en mars 2022 sur l'avenue Camille-Rousset a été démonté sans avoir dressé un seul procès-verbal, faute d'homologation, raconte Lyon Capitale. Dans un dossier de presse relayé par Auto Plus, la filiale du groupe Everenn annonce que le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), l'organisme public qui contrôle la fiabilité des radars de vitesse, a homologué la version urbaine de son radar. Le seul problème, c'est qu'on ignore la date et le numéro de ce certificat, alors que le 15 octobre, le gouvernement prévoyait encore cette homologation pour le début de l'année 2027.
MicrodB relie chaque pic de bruit à une plaque d'immatriculation
MicrodB fixe le dBFlash City sur un mât ou un candélabre, et l'équipe d'une rangée de microphones directionnels. Quand un véhicule passe, l'origine du son est localisée par ces micros, et son niveau est mesuré par un sonomètre de classe 1. Cette classe correspond au niveau d'exactitude le plus élevé des normes internationales. Le radar est aussi équipé d'une caméra pour photographier la plaque, et d'un algorithme pour associer le bruit au bon véhicule, y compris au milieu de la circulation. MicrodB a ajouté une station météo et une intelligence artificielle pour fiabiliser la mesure. Une commune peut l'alimenter sur batterie pour le déplacer d'une rue à l'autre et récupérer ses relevés à distance.
Le fabricant a testé son radar à Paris, rue Cardinet, à Chevreuse et à Bron, puis la police de Zurich l'a installé sur trois sites en 2025. « L'homologation de cette technologie ouvre désormais la perspective d'un contrôle automatisé du bruit, à l'image de ce qui existe déjà pour la vitesse », affirme Lucille Pinel, directrice générale de Vibratec, une autre société du groupe Everenn.
L'État a aussi testé un second radar, l'Hydre de l'association Bruitparif, dont on vous parlait l'an dernier.
Le gouvernement doit encore faire voter une loi avant les premières amendes
La loi d'orientation des mobilités de 2019 a autorisé l'État à tester les radars sonores, et un décret de janvier 2022 a lancé l'expérimentation pour deux ans dans sept collectivités, dont Paris et Bron. Les communes devaient d'abord mesurer le bruit, puis verbaliser une fois les radars homologués. Faute d'appareil validé à temps, l'État a dû repousser la seconde étape.
Le ministère de la Transition écologique a fixé en 2023 un seuil de 85 dB(A) pour un véhicule en mouvement, dans les rues d'agglomération limitées à 50 km/h. La lettre A indique que la mesure est pondérée pour coller à ce qu'entend l'oreille humaine. Sans radar, un policier peut toutefois vous verbaliser si votre pot d'échappement fait trop de bruit, avec une contravention de 4e classe de 135 euros, ramenés à 90 euros si vous payez vite.
Avant toute verbalisation automatique, le gouvernement doit publier des décrets. Il attend pour cela le vote de nouvelles dispositions dans le Code de la route, a-t-il expliqué à la sénatrice de l'Isère Frédérique Puissat. Les députés doivent toujours débattre en séance du projet de loi sur les polices municipales, adopté par le Sénat en février. La CNIL a examiné le 1er octobre un projet d'avis sur un amendement à ce texte, et un autre sur l'arrêté qui encadrera les sons, les images et les plaques enregistrés par ces radars. Mais on ne sait pas encore quand les premiers automobilistes seront verbalisés par un radar sonore. Le gouvernement assure que ce contrôle automatique « serait une première mondiale ».