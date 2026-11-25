MicrodB fixe le dBFlash City sur un mât ou un candélabre, et l'équipe d'une rangée de microphones directionnels. Quand un véhicule passe, l'origine du son est localisée par ces micros, et son niveau est mesuré par un sonomètre de classe 1. Cette classe correspond au niveau d'exactitude le plus élevé des normes internationales. Le radar est aussi équipé d'une caméra pour photographier la plaque, et d'un algorithme pour associer le bruit au bon véhicule, y compris au milieu de la circulation. MicrodB a ajouté une station météo et une intelligence artificielle pour fiabiliser la mesure. Une commune peut l'alimenter sur batterie pour le déplacer d'une rue à l'autre et récupérer ses relevés à distance.

Le fabricant a testé son radar à Paris, rue Cardinet, à Chevreuse et à Bron, puis la police de Zurich l'a installé sur trois sites en 2025. « L'homologation de cette technologie ouvre désormais la perspective d'un contrôle automatisé du bruit, à l'image de ce qui existe déjà pour la vitesse », affirme Lucille Pinel, directrice générale de Vibratec, une autre société du groupe Everenn.

L'État a aussi testé un second radar, l'Hydre de l'association Bruitparif, dont on vous parlait l'an dernier.