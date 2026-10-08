À ce jour, Coyote dit avoir recensé plus de 530 de ces zones en France. La marque, qui revendique une communauté de 5 millions de membres en Europe, présente sa nouveauté comme un outil « pédagogique ». L'objectif est d'aider le conducteur à anticiper le secteur dans lequel il s'engage. Autrement dit, lui laisser le temps de repérer ce qui l'attend, plutôt que de le découvrir une fois les roues dessus. C'est aussi une façon pour Coyote de se démarquer de Waze, l'application de navigation de Google, qui multiplie elle aussi les nouvelles alertes.