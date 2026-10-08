Coyote lance une alerte dédiée aux zones de vidéo-verbalisation sur son application et son boîtier Coyote Max. Voulue discrète et sans signal sonore, elle couvre déjà plus de 530 secteurs en France.
En ville, la vidéo-verbalisation a ceci de sournois qu'on ne la voit presque jamais venir, et Coyote a décidé de s'en occuper avec une nouvelle alerte. Avec une circulation urbaine de plus en plus difficile à déchiffrer, l'application et le Coyote Max indiquent désormais au conducteur qu'il arrive dans une zone surveillée par caméra, sans émettre le moindre son. Plus de 530 secteurs sont déjà répertoriés en France, et la fonction est d'ores et déjà disponible, comme l'annonce l'assistant d'aide à la conduite ce jeudi 8 octobre 2026.
Une alerte vidéo-verbalisation sur Coyote, qui se regarde mais ne s'entend pas
La nouvelle alerte propulsée par Coyote a la particularité de rester totalement muette, sans bip ni message vocal. Lorsque le conducteur entre dans une zone concernée, l'application affiche en haut de l'écran un petit bandeau « Vidéo verbalisation », accompagné d'un pictogramme de caméra rouge. Il reste visible cinq secondes, puis disparaît de lui-même. Sur d'autres visuels fournis par la marque, l'alerte se résume même à cette seule icône, placée à côté de l'affichage de la vitesse. L'idée est d'informer d'un simple coup d'œil, sans faire sursauter le conducteur.
La vidéo-verbalisation n'est, précisons-le, pas comparable au radar automatique. Car ici, derrière les écrans, on retrouve un agent, souvent de la police municipale, qui regarde en direct les images des caméras installées en ville. S'il repère une infraction, il relève la plaque d'immatriculation, et l'avis de contravention est envoyé par courrier au titulaire de la carte grise, sans que le conducteur soit arrêté.
Les zones signalées par Coyote se destinent à des situations généralement bien connues des citadins. Il y a par exemple le couloir de bus emprunté pour gagner quelques mètres, ou le sas vélos, réservé aux cyclistes juste devant la ligne d'arrêt du feu, dans lequel on s'est arrêté. Il y a aussi l'arrêt minute qui s'éternise. Bref, ce sont autant d'écarts qui passent souvent inaperçus chez les automobilistes et les motards… jusqu'à l'arrivée de l'amende à la maison !
Une alerte pédagogique, selon Coyote
À ce jour, Coyote dit avoir recensé plus de 530 de ces zones en France. La marque, qui revendique une communauté de 5 millions de membres en Europe, présente sa nouveauté comme un outil « pédagogique ». L'objectif est d'aider le conducteur à anticiper le secteur dans lequel il s'engage. Autrement dit, lui laisser le temps de repérer ce qui l'attend, plutôt que de le découvrir une fois les roues dessus. C'est aussi une façon pour Coyote de se démarquer de Waze, l'application de navigation de Google, qui multiplie elle aussi les nouvelles alertes.
Pour profiter de cette alerte, les automobilistes ont deux options. La première, c'est l'application Coyote, à installer sur un smartphone iOS ou Android, proposée à 14,99 euros par mois ou 149,99 euros par an, sans engagement. La seconde, c'est le presque indémodable Coyote Max, le petit boîtier dédié à fixer dans la voiture. Il s'achète 299 euros sur le site internet de l'entreprise ou en magasins spécialisés, mais il faut y ajouter l'abonnement au service, à partir de 14,99 euros par mois, pour qu'il fonctionne.