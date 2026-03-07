La nouvelle fonctionnalité repose sur un dispositif simple. Lorsqu’une équipe intervient sur une portion de route, les agents peuvent activer un signalement depuis leur tablette embarquée. Une alerte apparaît alors sur l’écran des utilisateurs de Waze. Elle se matérialise par un pictogramme représentant un fourgon d’intervention, inspiré du véhicule orange utilisé par les agents. L’alerte indique la présence d’une opération en cours sur la route et met en garde les conducteurs qui s’en approchent.

Pour les automobilistes empruntant l’itinéraire concerné, l’application peut également déclencher un signal sonore. L’objectif est d’attirer immédiatement l’attention du conducteur afin qu’il adapte sa vitesse et reste vigilant à l’approche de la zone d’intervention. Lorsque les agents quittent les lieux, le signalement est supprimé directement depuis leur tablette. L’alerte disparaît alors automatiquement de l’application.