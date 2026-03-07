Une nouvelle fonctionnalité apparaît progressivement dans l’application de navigation Waze afin de signaler les interventions d’agents au bord des routes. L’objectif est de prévenir les conducteurs à l’avance pour limiter les risques d’accident lors de ces opérations souvent dangereuses.
Les agents chargés de l’entretien et de la surveillance des routes travaillent fréquemment à proximité immédiate de la circulation. Une situation qui les expose à des dangers constants. Pour améliorer leur protection, le ministère des Transports a engagé un partenariat avec l’application de navigation Waze afin de prévenir plus efficacement les automobilistes lorsqu’une intervention est en cours.
Waze se dote d'une alerte pour signaler les interventions des agents
La nouvelle fonctionnalité repose sur un dispositif simple. Lorsqu’une équipe intervient sur une portion de route, les agents peuvent activer un signalement depuis leur tablette embarquée. Une alerte apparaît alors sur l’écran des utilisateurs de Waze. Elle se matérialise par un pictogramme représentant un fourgon d’intervention, inspiré du véhicule orange utilisé par les agents. L’alerte indique la présence d’une opération en cours sur la route et met en garde les conducteurs qui s’en approchent.
Pour les automobilistes empruntant l’itinéraire concerné, l’application peut également déclencher un signal sonore. L’objectif est d’attirer immédiatement l’attention du conducteur afin qu’il adapte sa vitesse et reste vigilant à l’approche de la zone d’intervention. Lorsque les agents quittent les lieux, le signalement est supprimé directement depuis leur tablette. L’alerte disparaît alors automatiquement de l’application.
Un dispositif progressivement déployé en France
Le système n’est pas encore généralisé à l’ensemble du territoire. Il a d’abord été expérimenté sur certains axes en Nouvelle-Aquitaine durant l’été. Depuis quelques semaines, il est également utilisé sur les routes nationales en Bretagne et dans les Pays de la Loire. À terme, les autorités envisagent une extension du dispositif à l’ensemble du pays.
La Direction interdépartementale des routes de l’Ouest souligne, comme rapporté par nos confrères de 20Minutes, que « cette information en temps réel permet aux automobilistes d’anticiper, de ralentir et de réduire le risque d’accident ». Les signalements pourraient d’ailleurs se multiplier à l’avenir pour informer les conducteurs d’autres situations dangereuses comme les obstacles, les accidents ou les chantiers.