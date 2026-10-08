L’ambitieux objectif européen de 2035 pourrait encore perdre quelques plumes. Selon le Handelsblatt, qui cite trois sources proches des discussions, Emmanuel Macron et Friedrich Merz se seraient entendus sur une position commune pour demander 80% de réduction des émissions de CO₂ des voitures neuves par rapport à 2021. Un compromis qui irait plus loin que celui proposé par la Commission européenne fin 2025.

De 100 à 90, puis peut-être 80%

La règle actuellement inscrite dans le droit européen impose toujours une réduction de 100% des émissions à l’échappement en 2035, soit une moyenne de 0g de CO₂/km pour les voitures neuves.

Bruxelles a toutefois proposé en décembre dernier de ramener cet objectif à 90%. Les 10% restants devraient être compensés par l’utilisation d’acier européen à faible empreinte carbone ou de carburants renouvelables, notamment des e-fuels et des biocarburants. Ce dispositif laisserait une place après 2035 aux hybrides rechargeables, prolongateurs d’autonomie et même à certains modèles thermiques.

Le compromis attribué à Macron et Merz ajouterait dix points d’assouplissement sans compensation aux flexibilités déjà proposées par Bruxelles. En tenant compte des dix points compensés par l’acier bas carbone ou les carburants renouvelables, la réduction des émissions à l’échappement pourrait ainsi descendre autour de 80%. Les modalités exactes restent à négocier. Les deux pays souhaiteraient également donner davantage de souplesse aux constructeurs pour atteindre l’objectif intermédiaire de 2030.

Précisons qu'un objectif de 80% ne signifie pas que 20% des voitures pourraient automatiquement être thermiques. La réglementation porte sur la moyenne des émissions des véhicules neufs vendus par chaque constructeur, pas sur un quota fixé par type de moteur.