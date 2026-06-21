Six ans après l’entrée en vigueur du texte, tout nouveau type de véhicule devra incorporer au moins 15 % de plastique recyclé. Ce seuil passera à 25 % au bout de dix ans. Parmi ces matériaux recyclés, au moins 20 % devront provenir directement de véhicules hors d’usage ou de pièces usagées, selon une logique dite de boucle fermée : le secteur réutilise une fraction de ses propres déchets plutôt que de puiser systématiquement dans des matières premières vierges.

Cette contrainte remonte directement dans la phase de conception. Les constructeurs devront penser leurs véhicules pour faciliter le démontage et la récupération des pièces. Le choix des matériaux et des procédés d’assemblage en sera affecté. Un passeport numérique de circularité, prévu par le texte, centralisera les informations sur la composition de chaque véhicule, les pièces démontables et la localisation des matières premières critiques.

Certains acteurs industriels ont anticipé ces évolutions. BMW construit à Wackersdorf, en Allemagne, un centre de compétences dédié à la circularité, qui combinera démontage, récupération de matériaux et recherche et développement sur un seul site. L’opération devrait employer plusieurs centaines de personnes et rendre le centre pleinement opérationnel vers 2029. Renault, de son côté, exploite depuis plusieurs années son site de Flins comme laboratoire d’économie circulaire automobile.