Après la version Techno, c'est au tour de la déclinaison Evolution de la Twingo E-Tech de parvenir sur le configurateur Renault, l'occasion d'en savoir plus sur ce modèle à « moins de 20 000€ ».
En décembre dernier, Renault ouvrait les commandes concernant sa très attendue Twingo E-Tech. Petit bémol toutefois, dans un premier temps, c'est uniquement la version Techno qui était proposée par le constructeur français, à un tarif légèrement supérieur à 20 000€. Mais depuis quelques heures, la version Evolution a finalement pointé le bout de son capot sur le configurateur de la marque au losange.
Moins de 20 000€, et (forcément) moins d'équipements…
L'occasion d'en savoir davantage, de manière on ne peut plus concrète, sur cette Twingo E-Tech à « moins de 20 000€ ». Extérieurement, au premier regard, les changements semblent relativement minimes, et on remarque avant tout une antenne façon aileron de requin sur le modèle Techno, contre une antenne classique pour la version Evolution.
Aussi, difficile de ne pas tiquer sur les enjoliveurs, teintés de noir sur la version Techno, et qui doivent se contenter d'une finition grise assez peu séduisante sur la version Evolution.
Pour le reste, le véhicule reste relativement similaire, mais des différences (qui pourront refréner certaines ardeurs) se retrouvent également à bord.
Des modifications à bord également
En optant pour la Renault Twingo E-Tech en finition Evolution, il faudra par exemple accepter de prendre place sur des sièges particulièrement fades, davantage encore que ceux de la version Techno. Pas de sellerie textile chiné dégradé du gris au noir, mais une sellerie textile noir avec micro-pixels blancs et surpiqûres gris clair somme toute assez basique. À noter également la disparition de l'insert de couleur sur le tableau de bord.
Et ce n'est pas tout, puisque la version Evolution dira également adieu au dossier rabattable du siège avant, mais également à la caméra de recul, toujours très pratique.
Aussi, la Renault Twingo E-Tech Evolution fera également l'impasse sur une fonctionnalité très appréciée, à savoir le mode One Pedal, pourtant très pratique en zone urbaine. Par conséquent, si la version Techno dispose de quatre modes de freinage régénératif, la déclinaison Evolution doit se contenter d'un seul et unique mode.
Autant de petits ajustements qui permettent à Renault de proposer la nouvelle Twingo électrique en dessous de la barre des 20 000€, avec un prix fixé à 19 490€. De son côté, la déclinaison Techno est proposée à partir de 21 090€.