Et ce n'est pas tout, puisque la version Evolution dira également adieu au dossier rabattable du siège avant, mais également à la caméra de recul, toujours très pratique.

Aussi, la Renault Twingo E-Tech Evolution fera également l'impasse sur une fonctionnalité très appréciée, à savoir le mode One Pedal, pourtant très pratique en zone urbaine. Par conséquent, si la version Techno dispose de quatre modes de freinage régénératif, la déclinaison Evolution doit se contenter d'un seul et unique mode.

Autant de petits ajustements qui permettent à Renault de proposer la nouvelle Twingo électrique en dessous de la barre des 20 000€, avec un prix fixé à 19 490€. De son côté, la déclinaison Techno est proposée à partir de 21 090€.