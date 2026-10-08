La petite Twingo électrique de Renault s’offre une nouvelle option aussi originale que son nom : Twingobay. Une surface vitrée de 0,7 m² qui promet de transformer sensiblement l’ambiance à bord.
La Twingo a toujours cultivé un certain goût pour les petits détails qui font la différence. Pour sa nouvelle génération électrique, Renault poursuit logiquement dans cette voie avec le Twingobay, un toit vitré panoramique qui sera présenté au Mondial de l’Auto 2026 comme l’indique Automobile Propre. Et derrière ce nom plutôt amusant se cache une solution qui ne se contente pas seulement d’ajouter un peu de lumière dans l’habitacle.
Pour 0,7 m² de lumière en plus ?
Le principe est on ne peut plus simple, à savoir remplacer une partie du pavillon classique par une généreuse surface vitrée. Selon Renault, avec ses 0,7 m², le Twingobay apporte davantage de lumière naturelle aux occupants, y compris à l’arrière, et doit renforcer cette impression d’espace que l’on recherche particulièrement à bord d’une petite voiture.
Renault a toutefois voulu éviter l’écueil classique du toit panoramique, en permettant aux passagers de profiter de la lumière oui, mais pas au prix d’un habitacle transformé en fournaise dès que le soleil pointe le bout de son nez.
Pour cela, le vitrage multicouche promet de filtrer 99,9% des rayons UV et de bloquer la majorité des rayonnements infrarouges. Une couche basse émissivité complète le dispositif afin de conserver une température agréable dans l’habitacle, en été comme en hiver.
Pour Twingobay, Renault n’a pas prévu un quelconque rideau occultant. Pas besoin de mécanisme supplémentaire, donc, et on retrouve ici un dispositif à la fois simple et léger, qui préserve pleinement la sensation d’espace.
Le toit panoramique joue aussi la carte Twingo
Renault ne pouvait évidemment pas se contenter d’installer une grande plaque de verre sur le toit. C’est pourquoi le Twingobay reprend l’alphabet graphique de Twingo sur la face intérieure du vitrage.
Un petit détail, certes, mais qui colle parfaitement à l’esprit un peu canaille de cette citadine dont la première version a vu le jour au début des années 90. Depuis l’habitacle, les occupants profitent d’une signature visuelle originale, avec ce côté ludique qui accompagne la Twingo depuis ses débuts.
L’ouverture des commandes de cette nouvelle option est prévue dans les prochaines semaines, et son tarif variera selon les marchés, avec un prix annoncé entre 550 et 600 euros.
Et Gemini arrive aussi dans la Twingo
Le Mondial de l’Auto 2026 sera également l’occasion pour Renault de mettre en avant une autre nouveauté, cette fois logicielle. Comme sur les autres modèles de la marque équipés d’OpenR Link avec Google intégré, Gemini, l’assistant IA de Google, fera son arrivée à bord.
Cette évolution prendra la forme d’une mise à jour optionnelle de Google Assistant, installée directement Over the Air, sans aucun besoin de se rendre en concession donc.
Et vous, votre Twingo E-Tech, avec ou sans Twingobay ?