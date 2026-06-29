Concrètement, on peut demander à la voiture de trouver une borne de recharge sur un trajet, d’ajuster le chauffage selon la météo prévue à destination, puis de suggérer un café sympa à proximité… le tout dans une seule et même interaction fluide (autant que possible en tout cas).

Renault précise que Gemini est disponible sur l’ensemble de la gamme européenne (de Twingo à Rafale), que la mise à jour à distance est gratuite et que le client reste libre d’activer ou non la nouvelle IA de Google.