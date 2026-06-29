Renault fait passer son système OpenR Link dans une nouvelle dimension avec l’arrivée de Gemini, l’IA de Google (qui rentre en jeu à la place de Google Assistant).
L’industrie automobile poursuit sa mue technologique, et Renault entend bien rester dans le peloton de tête. Avec l’intégration de Gemini, son nouveau partenaire IA, le constructeur français enrichit l’expérience de son système OpenR Link. Une évolution loin d’être anecdotique, puisqu’il s’agit pour le constructeur de remplacer progressivement Google Assistant, jusqu’ici pilier de l’écosystème embarqué.
Renault mise sur Gemini pour réinventer l’assistant vocal
Dans les faits, Renault promet une interaction toujours plus naturelle, plus contextuelle et (forcément) toujours plus « intelligente ». Gemini vise à devenir un véritable copilote numérique, capable d’aider à la navigation, de répondre à des questions complexes, de gérer certaines fonctions du véhicule à la voix…
Une stratégie qui s’inscrit dans une tendance globale, qui veut faire de notre voiture une plateforme logicielle à part entière. Et dans cette course à l’IA embarquée, chaque constructeur place soigneusement ses pions.
Avec Gemini, Renault ne se contente pas d’une simple évolution de son assistant vocal, et le constructeur vise une rupture d’usage. Là où Google Assistant se limitait souvent à des commandes structurées, Gemini veut amener une logique plus conversationnelle, capable de comprendre des requêtes complexes et enchaînées.
Concrètement, on peut demander à la voiture de trouver une borne de recharge sur un trajet, d’ajuster le chauffage selon la météo prévue à destination, puis de suggérer un café sympa à proximité… le tout dans une seule et même interaction fluide (autant que possible en tout cas).
Renault précise que Gemini est disponible sur l’ensemble de la gamme européenne (de Twingo à Rafale), que la mise à jour à distance est gratuite et que le client reste libre d’activer ou non la nouvelle IA de Google.
Tesla, Stellantis : la guerre des IA embarquées est lancée
Renault précise que ses clients n’auront pas non plus besoin de changer de véhicule pour profiter des évolutions de Gemini. Grâce aux mises à jour à distance (OTA), le système continuera de s’enrichir au fil du temps, sans le moindre passage en atelier. Renault promet déjà de nouvelles fonctionnalités, une prise en charge de davantage de langues et des améliorations régulières des capacités de son assistant IA.
Ce virage confirme aussi une volonté claire, celle de faire d’OpenR Link une référence du cockpit numérique, face à des concurrents qui se montrent de plus en plus ambitieux.
Car Renault est loin d’être seul sur ce terrain. Chez Tesla, on retrouve l’intégration de Grok, l’IA développée par xAI, un assistant à l’accent un peu « rebelle » parfois, et parfaitement en phase avec l’ADN de la marque d’Elon Musk.
De son côté, Stellantis (Peugeot, Citroën, Alfa Romeo…) intègre déjà ChatGPT dans certains modèles, avec l’idée d’offrir un assistant ultra populaire et polyvalent, capable là aussi d’accompagner le conducteur bien au-delà des fonctions classiques de navigation ou de média.