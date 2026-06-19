Tesla et xAI travaillent à connecter Grok au Full Self-Driving. La propriétaire avait posté sur X.com qu'elle voulait s'adresser à Grok comme à un chauffeur Uber : lui demander de tourner à droite ici, de la déposer à l'entrée, de se garer loin. Elon Musk a répondu que ce serait le cas d'ici trois mois « environ ».

Grok tourne dans les Tesla depuis mi-2025. La mise à jour Spring lui avait ajouté le mot d'activation mains-libres « Hey Grok » et les rappels géolocalisés. Tesla lui a confié la navigation pour l'instant, le FSD fonctionnant sur ses propres algorithmes.