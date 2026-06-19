Récemment, Elon Musk a répondu à la propriétaire d'une Tesla qui voulait piloter le Full Self-Driving à la voix, comme on donne des instructions à un chauffeur. « Tesla la déploiera dans environ trois mois », a écrit le P.-D.G de Tesla et fondateur de xAI. Le message auquel il répondait mentionnait aussi Banish, le stationnement autonome après dépose des passagers, une capacité que Tesla promet depuis 2022.
Tesla et xAI travaillent à connecter Grok au Full Self-Driving. La propriétaire avait posté sur X.com qu'elle voulait s'adresser à Grok comme à un chauffeur Uber : lui demander de tourner à droite ici, de la déposer à l'entrée, de se garer loin. Elon Musk a répondu que ce serait le cas d'ici trois mois « environ ».
Grok tourne dans les Tesla depuis mi-2025. La mise à jour Spring lui avait ajouté le mot d'activation mains-libres « Hey Grok » et les rappels géolocalisés. Tesla lui a confié la navigation pour l'instant, le FSD fonctionnant sur ses propres algorithmes.
Le stationnement est la première raison des reprises en main sur le FSD
Peu avant, Elon Musk avait ciblé le stationnement dans un autre message sur X. Les prochaines versions du FSD mémoriseront les préférences de chaque conducteur plutôt que de prendre la première place disponible. « La gestion de la destination est de loin la principale raison pour laquelle les conducteurs interviennent sur le FSD », a-t-il écrit.
Avec Grok intégré au FSD, un conducteur pourrait demander à voix haute une place précise, reculer dans l'allée ou se garer loin des autres véhicules. La version v14.1 avait bien introduit des options d'arrivée, telles le Superchargeur, le parking, la rue ou le garage, mais pour le moment, pas de consignes sur un emplacement prévis en temps réel.
Banish, promise depuis 2022 est toujours en attente
Le message auquel Elon Musk a répondu mentionnait aussi le stationnement autonome après dépose des passagers. Tesla avait inscrit cette fonction à sa page Autopilot dès 2022 sous le nom « Park Seek » : déposer les passagers à l'entrée, puis laisser la voiture trouver seule une place. En octobre 2025, après qu'une vidéo a montré un FSD tournant vingt minutes dans un parking sans stationner, il avait promis Banish « dans un futur proche ».
Par ailleurs, en mai, Yun-Ta Tsai, ingénieur senior de Tesla AI, avait confirmé que Tesla utilise Grok Build de façon extensive dans le développement du FSD et du Cybercab. C'est le premier ingénieur nommé à le dire.
Le FSD est un système de niveau 2 supervisé, facturé 99,99 dollars (soit environ 91 euros) par mois aux États-Unis. Les Pays-Bas l'ont homologué en avril, premiers en Europe ; le Danemark leur a emboîté le pas tout récemment. Elon Musk n'a pas précisé si le déploiement en trois mois s'étendrait à ces marchés, où le FSD tourne dans une version plus restrictive qu'aux États-Unis.