Tesla a Grok, Rivian a désormais son assistant : la guerre des IA embarquées est officiellement déclarée. Et le challenger ne fait pas les choses à moitié.
Les propriétaires de Tesla peuvent désormais accéder à Grok, l’IA de xAI, directement depuis leur habitacle. L’assistant vocal permet de naviguer, de contrôler le véhicule, de répondre à des questions générales ou encore de consulter le manuel du propriétaire, le tout avec une personnalité modulable parmi quatorze modes disponibles.
Une intégration qui illustre la nouvelle course que se livrent les constructeurs automobiles autour de l’intelligence artificielle embarquée. Et Rivian n’a pas dit son dernier mot.
Un assistant basé sur plusieurs modèles
C’est en décembre 2025, lors de son tout premier Autonomy and AI Day, que le constructeur a levé le voile sur son assistant vocal dopé à l’IA. Une annonce ambitieuse : celui-ci ne repose pas sur un modèle unique, mais orchestre plusieurs IA pour choisir le plus adapté à chaque requête.
Le déploiement est désormais officiel via une mise à jour pour les propriétaires des véhicules Gen 1 et Gen 2, disposant d’un abonnement Connect+ à 15 dollars par mois. Ainsi, l’assistant est directement intégré au système du véhicule et ne transite pas par un smartphone, ce qui lui permet d’interagir avec le hardware de la voiture de façon native.
Les utilisateurs peuvent régler la climatisation, changer le mode de conduite, ou encore ajuster la hauteur de caisse et ouvrir le coffre avant par simple commande vocale. Pratique.
Intégré au Google Agenda
Mais ce n’est pas tout. L’assistant de Rivian est aussi en mesure de donner des itinéraires, d’identifier un morceau de musique, de lire et résumer des messages, de rédiger des réponses, de faire un point météo ou encore de synthétiser l’actualité locale.
Les utilisateurs peuvent aussi lui poser des questions générales ou lui demander de l’aide pour un dépannage comme la procédure pour changer un pneu. Côté intégrations tierces, Google Agenda est la première application connectée : il suffit de demander à l’assistant pour consulter ou gérer ses rendez-vous sans toucher l’écran.
Une limite à noter, toutefois : l’assistant ne comprend pour l’instant que l’anglais. Ce qui nous amène naturellement à la question de l’expansion. Rivian reste aujourd’hui une marque exclusivement américaine, et ses grands modèles R1T et R1S n’ont jamais traversé l’Atlantique.
Mais le constructeur a des ambitions européennes claires, portées par le R2. Ce SUV compact, plus adapté aux routes et aux usages du Vieux Continent, est prévu pour 2027 en Europe.