Le déploiement est désormais officiel via une mise à jour pour les propriétaires des véhicules Gen 1 et Gen 2, disposant d’un abonnement Connect+ à 15 dollars par mois. Ainsi, l’assistant est directement intégré au système du véhicule et ne transite pas par un smartphone, ce qui lui permet d’interagir avec le hardware de la voiture de façon native.