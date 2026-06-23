Plus sportive, la Renault Mégane E-Tech gagne en technologies, améliore son expérience de conduite et conserve une autonomie de référence pouvant atteindre 500 kilomètres.
Lancée en 2022, la Renault Mégane E-Tech Electric a rapidement trouvé sa place parmi les références du marché électrique européen. Pour son millésime 2026, le constructeur français ne bouleverse pas foncièrement les fondamentaux de son modèle, mais apporte une série d’améliorations destinées à renforcer son attractivité face à une concurrence toujours plus agressive.
Une nouvelle version plus sportive, plus moderne
Approchée par Automobile-Propre, la nouvelle Renault Mégane E-Tech se veut à la fois « sportive et moderne ». À l’avant, la Mégane E-Tech Electric adopte pour cela un visage nettement plus affirmé. Renault a revu son bouclier avec des lignes plus marquées et abandonne les anciennes ouïes latérales au profit d’une signature lumineuse inédite.
Composés de huit losanges disposés en damier, les nouveaux feux de jour veulent étirer (visuellement parlant) la largeur du véhicule. Associés à une calandre fermée noir brillant ornée de motifs géométriques et à un logo Renault désormais placé sous le capot, ces éléments contribuent à moderniser la silhouette.
Cette nouvelle mouture bénéficie également d’une nouvelle écriture lumineuse, sans oublier une jupe de bouclier arrière redessinée. « En améliorant la perception de largeur et d’assise sur la route, Nouvelle Renault Mégane E-Tech electric gagne en présence », explique Laurens Van Den Acker, en charge du design chez Renault.
Une seule motorisation, et une seule batterie
Sous le capot, Renault conserve une mécanique unique développant 160 kW, soit 220 chevaux, pour un couple maximal de 300 Nm. Cette motorisation s’accompagnera d’un nouveau Smart Mode, capable d’ajuster son fonctionnement en temps réel selon le style de conduite adopté.
Un nouveau mode de conduite qui analysera en permanence les conditions de circulation ainsi que le comportement du conducteur afin d’adapter automatiquement différents paramètres du véhicule. L’objectif est d’offrir le meilleur compromis possible entre performances, confort et consommation d’énergie, sans intervention manuelle.
Côté batterie, la gamme s’articule désormais autour d’un seul accumulateur de 67 kWh. Cette configuration permet à la compacte française d’afficher jusqu’à 500 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP, tout en conservant des performances adaptées à un usage aussi bien urbain que routier.
À bord, la nouvelle Mégane E-Tech accueillera un système OpenR Link toujours plus connecté (avec deux écrans 12 pouces, soit 30,5 cm de diagonale), un chargeur à induction compatible Qi2, un nouvel organiseur pour la console centrale…
On sait d’ores et déjà que la nouvelle Mégane E-Tech se déclinera en 7 couleurs de carrosserie (dont la nouvelle teinte bleu ardoise satin) et qu’elle sera disponible en version Techno et Esprit Alpine.