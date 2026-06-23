À bord, la nouvelle Mégane E-Tech accueillera un système OpenR Link toujours plus connecté (avec deux écrans 12 pouces, soit 30,5 cm de diagonale), un chargeur à induction compatible Qi2, un nouvel organiseur pour la console centrale…

On sait d’ores et déjà que la nouvelle Mégane E-Tech se déclinera en 7 couleurs de carrosserie (dont la nouvelle teinte bleu ardoise satin) et qu’elle sera disponible en version Techno et Esprit Alpine.