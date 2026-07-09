Les Français ont montré un véritable intérêt pour la Renault Twingo E-Tech. Et quand on traverse le Rhin, on se rend compte que nos voisins allemands ont aussi un oeil sur cette voiture, comme on peut le voir avec le chiffre des commandes.

Ouvertes en début d'année en Allemagne, Renault a pu enregistrer près de 5 300 commandes pour cette Twingo électrique, avec un mois de mai particulièrement faste (1 700 unités commandées pour ce seul mois). Un chiffre d'autant plus intéressant que les consommateurs allemands ne bénéficient pas de prime étatique pouvant réduire son tarif.