Renault réussit bien avec sa Twingo électronique en France. Et le modèle intéresse aussi ailleurs, un peu plus loin à l'Est !
À la fin de l'année dernière, Renault présentait sa toute nouvelle Twingo E-Tech, en hommage au célèbre modèle lancé dans les années 90. Et cette sortie est pour le moment couronnée de succès, quand on sait qu'elle était encore le mois dernier le troisième modèle électrique le plus vendu au sein de l'hexagone. Et cette popularité ne reste pas cantonnée à notre nation, quand on voit ces nouveaux chiffres.
La Renault Twingo électrique plaît du côté de l'Allemagne
Les Français ont montré un véritable intérêt pour la Renault Twingo E-Tech. Et quand on traverse le Rhin, on se rend compte que nos voisins allemands ont aussi un oeil sur cette voiture, comme on peut le voir avec le chiffre des commandes.
Ouvertes en début d'année en Allemagne, Renault a pu enregistrer près de 5 300 commandes pour cette Twingo électrique, avec un mois de mai particulièrement faste (1 700 unités commandées pour ce seul mois). Un chiffre d'autant plus intéressant que les consommateurs allemands ne bénéficient pas de prime étatique pouvant réduire son tarif.
La version Techno plébiscitée
En effet, en France, selon les revenus du consommateur, celui-ci peut bénéficier d'une prime pouvant dépasser les 5 000 euros. En Allemagne par contre, le client doit prendre en charge l'ensemble du prix - et la Renault Twingo E-Tech est proposée à 19 990 euros. Mais ça ne semble pas déranger les amateurs de la marque.
En effet, les chiffres indiquent que les clients allemands choisissent pour 80% d'entre eux la version plus premium Techno, plutôt que l'entrée de gamme Evolution. Cette version offre notamment, moyennant une augmentation de son tarif de 1 600 euros, la conduite One Pedal, la climatisation automatique ou le système d'infodivertissement openR link. Enfin, plus de 80% des commandes passées outre-Rhin l'ont été par des particuliers.