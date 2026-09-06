Le constructeur intègre désormais de série sur toutes les versions, un système avancé de surveillance du conducteur, basé sur une caméra intérieure capable de détecter fatigue et distraction, mais aussi de reconnaître le conducteur, afin de personnaliser automatiquement l’accueil à bord. Enfin, Renault pense aussi aux familles avec une nouvelle gamme d’accessoires dédiée, notamment, au transport des animaux de compagnie.