Renault profite de la rentrée pour faire évoluer son Scénic E-Tech Electric, avec une batterie plus endurante, une recharge améliorée et une dotation technologique enrichie.
Élu Voiture de l’année 2024, le SUV familial 100% électrique de Renault conserve une recette qui fonctionne, avec un gabarit contenu de 4,47 mètres, un intérieur spacieux et une autonomie déjà confortable. Pas de quoi empêcher le constructeur d’affiner sa copie en cette rentrée 2026.
Et ce n’est pas vraiment une surprise. Quelques jours après avoir annoncé une série d’évolutions pour sa R5 E-Tech Electric, avec notamment davantage d’autonomie et de nouvelles possibilités de personnalisation, le constructeur français poursuit sur cette lancée avec son modèle familial.
Jusqu’à 642 km d’autonomie et une recharge plus rapide
La principale nouveauté concerne évidemment la partie électrique, et le Scénic peut désormais recevoir une batterie NMC de 89 kWh, qui lui permet d’atteindre 642 km d’autonomie selon le cycle WLTP.
C’est aussi la recharge rapide qui progresse, puisqu'il faut désormais seulement 28 minutes pour passer de 15 à 80% sur une borne DC compatible. Cette version est d’ores et déjà disponible à la commande, à partir de 38 750€.
Renault prépare également une nouvelle batterie LFP de 67 kWh. Plus accessible, cette dernière promet jusqu’à 467 km d’autonomie WLTP, avec une recharge de 15 à 80% en 24 minutes, soit une amélioration de 25% par rapport à la configuration précédente. Elle arrivera à la commande à l’automne, à partir de 31 750€.
Gemini, Qi2 et davantage de confort à bord
Le Losange ne s’arrête pas aux kilomètres. L’expérience numérique à bord du nouveau Scénic évolue également avec l’intégration de Google Gemini, tandis que 2 Go de données mobiles seront inclus pendant trois ans. Un chargeur à induction (ventilé) compatible Qi2 fait également son apparition.
L’habitacle profite lui aussi de quelques attentions, la finition Techno adopte de nouveaux sièges, tandis que deux teintes inédites (Bleu Ardoise Satin et Gris Exo Galaxy) rejoignent le catalogue. Deux nouvelles jantes (19" et 20") sont également proposées sur les versions Techno et Iconic. À cela s’ajoutent des aides à la conduite enrichies (régulateur de vitesse adaptatif, Active Driver Assist, Multi Target, Multi-Sense…) et de nouvelles fonctions de personnalisation.
Le constructeur intègre désormais de série sur toutes les versions, un système avancé de surveillance du conducteur, basé sur une caméra intérieure capable de détecter fatigue et distraction, mais aussi de reconnaître le conducteur, afin de personnaliser automatiquement l’accueil à bord. Enfin, Renault pense aussi aux familles avec une nouvelle gamme d’accessoires dédiée, notamment, au transport des animaux de compagnie.
Une évolution sans révolution, donc, mais qui tombe plutôt bien, et à l’image de la R5, le Scénic E-Tech Electric semble désormais suivre une logique de mise à jour continue, avec des améliorations ciblées destinées à rendre une voiture déjà convaincante encore plus pertinente au quotidien.
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