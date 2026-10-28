Hier, en Californie, un véhicule Tesla Semi prenait feu sur la route I-880. Et ce qui ne serait qu'un petit inconvénient, s'il s'agissait de la plupart des autres véhicules, a cette fois entraîné la fermeture de la route.

L'autoroute I-880 a en effet dû être fermée à la fois au niveau des voies du nord et du sud. Les autorités ont pris cette décision en raison du risque potentiel de fumées chimiques dangereuses qui pouvaient être émises par le camion en flamme - et qui avait brûlé tout seul.