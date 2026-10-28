Un camion Tesla Semi a pris feu seul aux USA. Et il a vraiment mis le temps pour finalement s'eteindre !
Tesla veut pouvoir compter plus que des voitures dans son catalogue de produit. C'est ainsi que la société a, après de très nombreuses années, finalement lancé la commercialisation en masse de son camion poids lourds électrique Tesla Semi à la rentrée dernière. Une prouesse technologique intèressante, mais qui peut aussi avoir ses mauvais côtés, comme on le voit avec cette histoire qui s'est passée aux États-Unis !
Un Tesla Semi prend feu seul sur la route à San Francisco
Hier, en Californie, un véhicule Tesla Semi prenait feu sur la route I-880. Et ce qui ne serait qu'un petit inconvénient, s'il s'agissait de la plupart des autres véhicules, a cette fois entraîné la fermeture de la route.
L'autoroute I-880 a en effet dû être fermée à la fois au niveau des voies du nord et du sud. Les autorités ont pris cette décision en raison du risque potentiel de fumées chimiques dangereuses qui pouvaient être émises par le camion en flamme - et qui avait brûlé tout seul.
Une batterie en lithium est beaucoup plus difficile à éteindre
Car ici, aucun accident en vue. Les témoins indiquent simplement avoir vu un feu éclater seul dans le Tesla Semi. Pour le moment, Tesla n'a pas encore apporté de commentaires sur ce sujet. Mais il a fallu être patient pour avoir un retour à la normale.
L'ensemble des voies n'a en effet été dégagé qu'au bout d'une dizaine d'heures. Il faut dire que si les voitures électriques ont moins tendance à prendre feu que les thermiques, elles sont aussi sujettes à l'emballement thermique. Ce phénomène est une réaction chimique en chaîne incontrôlable qui fait qu'une cellule ayant chauffé transmet de la chaleur résiduelle à des cellules qui n'avaient pas encore brûlé, alors même que cette même cellule est en train d'être éteinte. Ainsi, pour éviter ce problème, les pompiers doivent effectuer un refroidissement massif, qui consiste souvent à l'utilisation de grosses quantités d'eau des heures durant.