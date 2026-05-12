Tesla connaît un moment historique dans son aventure dans les voitures électriques. La production de ses deux premiers modèles vient en effet d'être arrêtée.
Aujourd'hui, Tesla est une entreprise qui a tendance, suivant en cela le caractère de son patron Elon Musk, à se diversifier dans des secteurs d'avenir, comme la robotique, avec le développement du robot Optimus. Mais la marque est d'abord celle des voitures électriques, un secteur dont elle a longtemps été la seule locomotive, et qu'elle a contribué à dynamiser durant les années 2010. Ce qu'elle a fait à l'époque avec deux modèles, qui sont maintenant du passé.
Les Model S et X ne sont officiellement plus produites par Tesla
Le catalogue de Tesla est connu pour ne pas être particulièrement ample. Et il le sera d'autant moins à l'avenir que le géant américain vient d'annoncer officiellement la fin de la production de sa Model S et de sa Model X. Un vrai tournant historique, quand on sait combien de temps ces deux véhicules ont été commercialisés.
La Model S a ainsi commencé à arriver sur le marché en 2012, soit il y a 14 ans. Elle a pendant longtemps représenté la capacité des véhicules électriques à pouvoir rivaliser avec les véhicules thermiques, notamment grâce à une autonomie rare à son époque. Le SUV Model X est lui arrivé en 2015, et a permis à Tesla de proposer un véhicule plus haut de gamme à sa clientèle.
Des ventes qui s'étaient fortement réduites pour ces modèles historiques
On estime que ces deux modèles ont été écoulés à travers plus d'une décennie à hauteur d'environ 750 000 unités, un chiffre important, surtout quand on se souvient de l'état du marché il y a dix ans. Mais depuis, les ventes de ces véhicules ont eu tendance à reculer, pour laisser la place à des modèles plus récents.
Ces dernières années, Tesla a en effet effectué presque exclusivement ses ventes à travers ses Model 3 et Model Y, qui représentent dorénavant près de 95% de ses ventes. La mise au placard des Model S et Model X semble donc logique, surtout à une époque où l'entreprise d'Elon Musk regarde de plus en plus vers des projets comme le robot Optimus ou même le Cybercab, dont la production vient de débuter.
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