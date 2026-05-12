On estime que ces deux modèles ont été écoulés à travers plus d'une décennie à hauteur d'environ 750 000 unités, un chiffre important, surtout quand on se souvient de l'état du marché il y a dix ans. Mais depuis, les ventes de ces véhicules ont eu tendance à reculer, pour laisser la place à des modèles plus récents.

Ces dernières années, Tesla a en effet effectué presque exclusivement ses ventes à travers ses Model 3 et Model Y, qui représentent dorénavant près de 95% de ses ventes. La mise au placard des Model S et Model X semble donc logique, surtout à une époque où l'entreprise d'Elon Musk regarde de plus en plus vers des projets comme le robot Optimus ou même le Cybercab, dont la production vient de débuter.