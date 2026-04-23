Tesla publie 22,38 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2026, soit 16 % de plus qu'un an plus tôt. La marge brute bondit à 21,1 %. Les abonnements FSD atteignent 1,28 million.
La roue tourne enfin pour Tesla, dont le bénéfice net s'élève à 477 millions de dollars, contre 409 millions au premier trimestre 2025, lui-même en chute de 71 % par rapport à la même période en 2024.
Mais attention, le constructeur automobile porté par l'imprévisible Elon Musk repart d'un plancher historiquement bas, et la comparaison flatteuse joue à plein.
Les abonnements FSD ont progressé de 51 % sur un an pour atteindre 1,28 million et les revenus services et autres ont bondi de 42 %.
Pourtant, la hausse du résultat opérationnel tient d'abord à « l'augmentation des bénéfices automobiles ponctuels liés aux garanties et aux droits de douane », des ajustements comptables ponctuels sans lendemain.
Tesla a par ailleurs livré 358 023 véhicules, en dessous des attentes des analystes fixées autour de 368 000, alors que la production atteignait 408 386 unités. Plus de 50 000 voitures fabriquées qui n'ont pas trouvé preneur.
Donc ne nous leurrons pas.
Des bénéfices portés par la comptabilité et par les tribunaux
Les réserves de garantie libérées ce trimestre avaient été constituées lors de trimestres antérieurs et comptabilisées en charge à l'époque. Leur remontée dans les comptes actuels ne correspond à aucune valeur nouvelle générée, et l'opération ne se répétera pas.
En février dernier, la Cour suprême américaine a invalidé une grande partie des tarifs douaniers d'urgence de l'administration Trump, ouvrant droit à des remboursements pour les importateurs. Tesla en a visiblement profité, mais on ne sait pas à combien se chiffre l'enveloppe. Les analystes extérieurs n'ont donc aucun moyen d'en peser le poids réel dans les résultats.
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La marge automobile hors crédits environnementaux monte bien à 19,2 % contre 12,5 % un an plus tôt, avec des améliorations réelles sur les prix moyens et les coûts matériaux. Pourtant Tesla relève son plan de dépenses à plus de 25 milliards de dollars pour l'année, contre 9 milliards en 2025. Vaibhav Taneja, directeur financier, a confirmé des flux de trésorerie libres négatifs pour les trimestres à venir.
Des livraisons en retrait et des programmes incertains
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025 atteignait 24,9 milliards de dollars, et celui du troisième trimestre 28 milliards. Les 22,38 milliards actuels restent très inférieurs à ces deux références récentes, ce qui relativise nettement l'enthousiasme des premières annonces.
Le service robotaxi sans conducteur de sécurité tourne à Austin. Tesla vient de l'ouvrir à Dallas et Houston, mais l'accès aux véhicules y est encore très restreint.
Tesla promettait au trimestre précédent un démarrage en production du Cybercab et du Semi au premier semestre 2026. Dans la feuille de route publiée cette semaine, les deux programmes sont désormais attendus simplement « cette année ». Le premier Cybercab avait quitté la chaîne de Giga Texas en février, la production continue étant attendue à partir d'avril. Les volumes produits depuis lors n'ont pas été communiqués.
Les investisseurs ont répondu en faisant reculer le titre de 2,4 %, après une hausse initiale de 4 % à la publication des résultats.