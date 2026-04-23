La roue tourne enfin pour Tesla, dont le bénéfice net s'élève à 477 millions de dollars, contre 409 millions au premier trimestre 2025, lui-même en chute de 71 % par rapport à la même période en 2024.

Mais attention, le constructeur automobile porté par l'imprévisible Elon Musk repart d'un plancher historiquement bas, et la comparaison flatteuse joue à plein.

Les abonnements FSD ont progressé de 51 % sur un an pour atteindre 1,28 million et les revenus services et autres ont bondi de 42 %.

Pourtant, la hausse du résultat opérationnel tient d'abord à « l'augmentation des bénéfices automobiles ponctuels liés aux garanties et aux droits de douane », des ajustements comptables ponctuels sans lendemain.

Tesla a par ailleurs livré 358 023 véhicules, en dessous des attentes des analystes fixées autour de 368 000, alors que la production atteignait 408 386 unités. Plus de 50 000 voitures fabriquées qui n'ont pas trouvé preneur.

Donc ne nous leurrons pas.