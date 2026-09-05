L’agence cherche à savoir sur quelle base Tesla a considéré que certaines normes fédérales de sécurité, conçues à l’origine pour des véhicules pilotés par un humain, ne s’appliquaient pas au Cybercab. Le biplace doré ne dispose ni de volant, ni de pédale de frein, ni de pédale d’accélérateur, ni de rétroviseurs, a indiqué la NHTSA dans son communiqué. Même si ce type de véhicule est encadré. La NHTSA est en effet habilitée à délivrer une autorisation de circuler sans commandes humaines pour un maximum de 2 500 véhicules par constructeur et par an. Zoox, la filiale robotaxi d’Amazon, en a obtenu une fin juillet, après avoir déposé une demande formelle en ce sens.

Mais selon le régulateur, Tesla n’a soumis aucune demande d’exemption avant l’ouverture de l’enquête. En juin 2025, il avait réclamé des informations à Tesla après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montrant des excès de vitesse et des changements de voie dangereux commis par les Model Y, le SUV que Tesla utilisait alors pour son service de robotaxi. Le service Model Y, actif depuis juin 2025 et antérieur au Cybercab, affiche pourtant un bilan plus rassurant. Selon les rapports fédéraux, 17 incidents mineurs, sans accident grave, ont marqué son fonctionnement entre juillet 2025 et mars 2026.

Les choses se sont gâtées lorsque des téléopérateurs ont pris le contrôle à distance pour sortir le véhicule d’une situation complexe. Le Cybercab n’embarque ni moniteur de sécurité ni volant de secours pour reproduire cette intervention à bord. Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

