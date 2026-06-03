Entre juin 2025 et avril 2026, les Cybercab de Tesla ont enregistré 17 incidents connus, dont deux ayant entraîné des blessures mineurs, et un ayant lui entraîné une hospitalisation. Il faut noter que ce nombre est assez bas, même pour un secteur encore extrêmement naissant.

Pour le seul État du Texas, Waymo affiche ainsi une flotte de 577 robotaxis, alors qu'une entreprise plus petite que cette dernière ou Tesla, AV Ride, opère sur le même territoire 317 véhicules. Enfin, Zoox, la filiale d'Amazon elle aussi engagée dans les voitures autonomes, compte presque autant de robotaxis que Tesla au Texas, à savoir 35.

Au niveau national, Waymo est clairement devant, avec près de 4000 robotaxis en fonction aux États-Unis. De son côté, Tesla a, au-delà du Texas, déposé des demandes pour opérer en Floride, au Nevada et en Arizona, tout en n'ayant à ce jour jamais enregistré de course payante dans ces États.