Tesla mise beaucoup sur son service de robotaxis à l'avenir. Mais il s'agit d'une activité encore embryonnaire, quand on voit les chiffres officiels qui viennent d'être délivrés.
Du côté d'Uber, on craint la concurrence à venir des robotaxis de géants comme Waymo ou Tesla. Mais ce dernier, qui a présenté pour la première fois ses Cybercab durant l'autonome 2024, prend son temps pour avancer dans ce secteur. La preuve ? Le nombre finalement très réduit de Cybercab qui roulent du côté des États-Unis.
La flotte de Cybercab est aujourd'hui d'à peine 42 véhicules
Tesla a commencé à opérer ses robotaxis Cybercab dans les rues d'Austin (la capitale du Texas) au mois de juin 2025. Cela fait donc un an que ces taxis autonomes sillonnent les routes de cette ville.
Et pourtant, selon des documents déposés auprès du Département des véhicules motorisés du Texas, Tesla ne compte que 42 Cybercab en fonction dans cet état. La grande majorité roule dans Austin, alors que des trajets plus restreints sont aussi opérés à Dallas et à Houston.
Waymo compte de son côté 577 robotaxis au Texas
Entre juin 2025 et avril 2026, les Cybercab de Tesla ont enregistré 17 incidents connus, dont deux ayant entraîné des blessures mineurs, et un ayant lui entraîné une hospitalisation. Il faut noter que ce nombre est assez bas, même pour un secteur encore extrêmement naissant.
Pour le seul État du Texas, Waymo affiche ainsi une flotte de 577 robotaxis, alors qu'une entreprise plus petite que cette dernière ou Tesla, AV Ride, opère sur le même territoire 317 véhicules. Enfin, Zoox, la filiale d'Amazon elle aussi engagée dans les voitures autonomes, compte presque autant de robotaxis que Tesla au Texas, à savoir 35.
Au niveau national, Waymo est clairement devant, avec près de 4000 robotaxis en fonction aux États-Unis. De son côté, Tesla a, au-delà du Texas, déposé des demandes pour opérer en Floride, au Nevada et en Arizona, tout en n'ayant à ce jour jamais enregistré de course payante dans ces États.