Le ministère slovaque des Transports a reconnu hier l’homologation néerlandaise du système de conduite supervisée de Tesla, rebaptisé « Tesla Assisted Driving » en Europe. Neuf pays européens autorisent désormais le logiciel avant le vote de l’Union attendu en décembre, mais la France n’en fait toujours pas partie.
Tesla a confirmé la nouvelle. « Désormais autorisé en Slovaquie. Le déploiement commence bientôt », peut-on lire sur son compte européen sur X. Le pays suit sa voisine tchèque et la Croatie, qui ont reconnu en septembre la décision de l’autorité néerlandaise d’homologation. Tesla a aussi renommé son logiciel en Europe à la demande de Berlin, et l’Allemagne soutiendra l’autorisation européenne si les Tesla ne roulent jamais à plus de 10 % au-dessus de la vitesse autorisée. Le constructeur compte donc dix soutiens, mais il doit en réunir au moins 15 sur 27, représentant 65 % de la population européenne, lors du vote de décembre. Et Paris freine des quatre fers.
La France bloque sur la vitesse
Si vous roulez en Tesla en France, vous ne pouvez pas activer le logiciel, malgré les essais confiés à l’UTAC sur deux voitures. Philippe Tabarot les a annoncés le 2 septembre, après une visioconférence avec Elon Musk, six semaines après avoir refusé de reconnaître l’homologation néerlandaise. « En France, on considère que ce système apporte un certain nombre de progrès technologiques mais que les contreparties en termes de sécurité ne sont pas encore suffisantes pour une autorisation en l’état », expliquait le ministre des Transports cet été. Il reprochait au système des dépassements de vitesse et un niveau d’attention insuffisant du conducteur en ville, en particulier aux intersections et dans les ronds-points. En Suède, l’administration des transports a d’ailleurs recommandé dès juin un vote négatif au comité européen, tant que les Tesla pourront rouler au-dessus des limitations.
Avec le plafond de 10 % négocié par Berlin, Tesla répond à la première critique de Philippe Tabarot, mais pas à celle sur l’attention du conducteur en ville. Tesla France estime à 260 000 le nombre de voitures compatibles dans l’Hexagone. Leurs propriétaires pourront activer le logiciel si Paris reconnaît à son tour l’homologation néerlandaise, ou si les Vingt-Sept l’autorisent en décembre.