Si vous roulez en Tesla en France, vous ne pouvez pas activer le logiciel, malgré les essais confiés à l’UTAC sur deux voitures. Philippe Tabarot les a annoncés le 2 septembre, après une visioconférence avec Elon Musk, six semaines après avoir refusé de reconnaître l’homologation néerlandaise. « En France, on considère que ce système apporte un certain nombre de progrès technologiques mais que les contreparties en termes de sécurité ne sont pas encore suffisantes pour une autorisation en l’état », expliquait le ministre des Transports cet été. Il reprochait au système des dépassements de vitesse et un niveau d’attention insuffisant du conducteur en ville, en particulier aux intersections et dans les ronds-points. En Suède, l’administration des transports a d’ailleurs recommandé dès juin un vote négatif au comité européen, tant que les Tesla pourront rouler au-dessus des limitations.

Avec le plafond de 10 % négocié par Berlin, Tesla répond à la première critique de Philippe Tabarot, mais pas à celle sur l’attention du conducteur en ville. Tesla France estime à 260 000 le nombre de voitures compatibles dans l’Hexagone. Leurs propriétaires pourront activer le logiciel si Paris reconnaît à son tour l’homologation néerlandaise, ou si les Vingt-Sept l’autorisent en décembre.