Et Elon Musk n'a pas manqué de le rappeler. Invité du TomorrowX Summit, organisé à Austin, il est intervenu la semaine dernière en visioconférence depuis la Chine, où il accompagnait la délégation de Donald Trump. « Dans ce cas, parce que c’est en quelque sorte un vaisseau historique, nous allons, je pense, ne prendre aucun risque avec le Ship et simplement le laisser pour une exposition publique », a indiqué l’homme le plus riche du monde.