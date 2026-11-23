Il a été le premier Starship rattrapé par sa tour, et il ne volera plus jamais. Elon Musk a finalement décidé d’en faire une relique tant sa mission s’est avérée cruciale pour l’avenir de SpaceX.
Car le samedi 14 novembre, le « Ship », c’est-à-dire le second étage de la mégafusée Starship, est revenu sur Terre après plus de 22 heures passées en orbite. Il a réalisé une manœuvre hautement complexe afin de parfaitement venir se loger dans les bras mécaniques de la tour de lancement, les fameux « Mechazilla ». Au passage, il a déployé 26 satellites Starlink V3 : une réussite tout bonnement historique.
Un exploit inoubliable
Et Elon Musk n'a pas manqué de le rappeler. Invité du TomorrowX Summit, organisé à Austin, il est intervenu la semaine dernière en visioconférence depuis la Chine, où il accompagnait la délégation de Donald Trump. « Dans ce cas, parce que c’est en quelque sorte un vaisseau historique, nous allons, je pense, ne prendre aucun risque avec le Ship et simplement le laisser pour une exposition publique », a indiqué l’homme le plus riche du monde.
Pourtant, quelques jours plus tôt, il écrivait que la fusée dans son ensemble, moteurs compris, avait l’air « super ». À tel point qu’elle « pourrait probablement revoler après quelques semaines de remise en état ». Visiblement, le second étage est désormais considéré comme un artéfact à conserver, tant il marque un tournant majeur pour l’entreprise.
Car avant le vol 15, SpaceX savait effectivement récupérer le premier étage de sa fusée, mais pas le second, qui représente un défi bien plus difficile à relever. En effet, puisqu’il revient de l’orbite : sa vitesse est bien plus élevée lors de sa rentrée atmosphérique. Il doit y résister puis ensuite freiner pour se loger dans les bras de la tour de lancement.
Le « saint Graal »
De quoi rapprocher SpaceX du « saint Graal des fusées » selon Elon Musk, comprenez d’un lanceur entièrement et rapidement réutilisable. « Tout le monde savait, au sein de SpaceX en tout cas, à quel point cette étape était importante, et que c’était vraiment quelque chose de fondamental et de profond : Starship sera le premier système spatial orbital entièrement réutilisable », a-t-il rappelé.
Si l'on ignore où ce Ship sera exposé, il y a fort à parier pour que SpaceX opte pour sa Starbase au Texas, dédiée au développement de la mégafusée depuis 2014.
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