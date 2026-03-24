Ça ne va pas en ce moment du côté d'Epic Games, le créateur de Fortnite. Au point même que des licenciements massifs sont dorénavant au programme.
Dès son lancement, à l'été 2017, Fortnite a connu un très large succès, avec une diffusion telle que l'on a pu voir un Antoine Griezman reproduire une danse du jeu, notamment à l'occasion de la coupe du monde 2018. Mais ces dernières années, le jeu a pâti du combat d'Epic Games contre les magasins d'applications iOS et Android. Des années de combat qui ont finalement semble-t-il fait mal.
Epic Games va licencier un millier de personnes
Epic Games souffre en ce moment. Et pour une raison assez simple, si l'on en croit une nouvelle information qui nous est communiquée par Reuters. Son jeu majeur, Fortnite, qui est la locomotive de l'activité de l'entreprise, connaîtrait une forte baisse de fréquentation.
Résultat, le studio de développement de jeu vidéo connaît une période financièrement difficile, ce qui a poussé la direction de l'entreprise à prendre une grosse décision. Elle va ainsi mettre en place un plan de licenciements d'ampleur, qui va entraîner le limogeage de plus de 1 000 salariés.
Les dépenses d'Epic Games sont trop importantes
Fortnite a commencé son déclin en 2025, époque à partir de laquelle les résultat financiers d'Epic Games ont commencé à virer dans le rouge. Depuis cette époque, selon son patron Tim Sweeney, la firme dépenserait « bien plus que ce qu'elle gagnait. »
Avec ces licenciements massifs, Tim Sweeney espère dégager des économies massives, qui puissent rééquilibrer les comptes. En parallèle de ces licenciements, Epic Games va chercher à faire des économies dans d'autres dépenses (marketing, certains contrats, non-remplacements de départs…). Ces dernières pourraient permettre de générer au total quelque 500 millions d'euros d'argent non-dépensé. Autant de reculs qui annoncent un avenir plus sombre pour celui qui a réussi à créer Fortnite ?
- Une référence du Battle Royale
- Des mises à jour régulières
- Toujours une grande base de joueurs