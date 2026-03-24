Epic Games souffre en ce moment. Et pour une raison assez simple, si l'on en croit une nouvelle information qui nous est communiquée par Reuters. Son jeu majeur, Fortnite, qui est la locomotive de l'activité de l'entreprise, connaîtrait une forte baisse de fréquentation.

Résultat, le studio de développement de jeu vidéo connaît une période financièrement difficile, ce qui a poussé la direction de l'entreprise à prendre une grosse décision. Elle va ainsi mettre en place un plan de licenciements d'ampleur, qui va entraîner le limogeage de plus de 1 000 salariés.