Les développeurs qui mettent à disposition leur jeu vidéo sur l'Epic Store le savent. À partir d'un certain niveau de téléchargement, ils devront reverser une part de l'argent gagné à Apple. C'est le principe de la Core Technology Fee (CTF). Toute app présente sur un magasin d'application tiers, une fois qu'elle a dépassé le million de téléchargements, doit à partir de ce moment payer une taxe de 50 centimes par téléchargement.

Et même si Apple a mis en place un certain nombre d'exemptions, la barrière est tout de même élevée pour les développeurs souhaitant être présents ailleurs que sur l'App Store. Raison pour laquelle Epic Games, qui souhaite attirer du monde, a annoncé qu'il paierait ces frais durant un an pour tous les développeurs participant à son programme de jeux gratuits.