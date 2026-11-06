Alors d'où viennent ces leçons ? SoughIA ne contient pas de manuels tout prêts, mais un immense sommaire de 3 510 chapitres répartis sur douze niveaux, chacun réduit à un titre et à une phrase qui fixe l'objectif. Quand l'élève ouvre un chapitre, c'est une IA qui rédige le cours en direct. Le travail est confié à gpt-oss, des modèles d'OpenAI que chacun peut télécharger et faire tourner librement, par l'intermédiaire de la Lamalo Engine, un aiguilleur qui envoie chaque demande vers le bon modèle et que le père présente comme « notre outil ». Une version plus grosse du même modèle se charge ensuite des vérifications. La quasi-totalité de ce que lit l'enfant est donc écrite par une machine, et l'application l'invite d'ailleurs à signaler les erreurs. L'objectif, à terme, est d'y associer les enseignants, pour que l'appli soit « pilotée finalement non par l'intelligence artificielle mais par les enseignants en utilisant l'IA comme un outil ».