Chaque journée de cours commence par une mission particulière pour une poignée d’élèves. Ces volontaires, appelés « IA sitters », s’occupent de Milo du matin au soir. Ils vont le chercher avant les cours, contrôlent sa batterie et l’installent dans la salle. Ensuite, ils le ramènent au laboratoire à la fin de la journée. Cette activité régulière donne aux étudiants une petite responsabilité qui rythme leur emploi du temps.

Certains utilisent Milo comme terrain de développement. Le laboratoire ouvre la porte à des expérimentations variées. Des étudiants ajoutent par exemple des fonctions pratiques liées à la vie du campus, comme un répertoire des associations ou des renseignements sur les événements scolaires. D’autres s’intéressent directement à son moteur logiciel, avec l’idée d’affiner son langage et de le spécialiser davantage pour l’éducation. Chacun peut ainsi mettre en pratique ses compétences dans un cadre concret et voir les résultats circuler en temps réel dans la promotion.

L’expérience transforme la relation entre théorie et pratique. Les élèves étudient les mathématiques dans leur programme officiel tout en côtoyant chaque jour un projet technologique qu’ils contribuent eux-mêmes à améliorer. Milo avance avec eux, il apprend en même temps qu’eux.

Et pour compléter le mimétisme avec ses camarades de classe, en janvier, Milo sera évalué lors des premiers partiels de la promotion, exactement dans les mêmes conditions que ses camarades. Il passera l’épreuve, produira des réponses et obtiendra une note. Les créateurs, comme les autres élèves, sont impatients de découvrir son classement au milieu de la promotion. Ce rendez‑vous, inédit en France, donnera une idée concrète de ce que peut accomplir l’IA lorsqu’elle partage un cadre académique avec des étudiants bien réels.