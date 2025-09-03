À l’ECE Paris, un petit robot animé par l’IA rejoint la promotion 2025. Conçu dans le laboratoire de l’école, Milo participe dès cette rentrée aux cours de mathématiques des premières années.
- Milo, un robot IA de 30 cm, rejoint les cours de mathématiques à l'ECE Paris pour aider les étudiants.
- Les élèves peuvent interagir avec Milo pour obtenir des explications et des résumés instantanés des cours.
- Milo sera évalué comme un étudiant lors des partiels, offrant un aperçu unique de l'IA en milieu académique.
À l’ECE Paris, les premières années ont eu la surprise de voir apparaître Milo dans leur salle de cours. Il n’a ni numéro INE ni relevé de notes. Et c'est normal, car il s’agit d’un robot doté d’intelligence artificielle, de trente centimètres, au corps blanc imprimé en 3D et aux yeux noirs très expressifs.
Conçu durant l’été par des étudiants et des enseignants dans l’Intelligence Lab de l’école, il se consacre pour l’instant aux cours de mathématiques. Milo enregistre les explications, reformule des démonstrations et répond directement aux questions des élèves. Si l'on a déjà vu des robots alimentés par IA, Milo fait figure d'exception. Au contraire des robots d'Hexagon, Aeon, il apprend de, et avec ses élèves.
Milo devient un camarade de classe qui aide à progresser
Dès la première semaine, Milo s’est intégré au rythme des cours de l'ECE, l’École centrale d’électronique spécialisée dans la cybersécurité, l’intelligence artificielle et la robotique. Son micro capte les explications du professeur ainsi que les questions posées dans la classe. Ensuite, un étudiant peut lui demander d’expliquer une étape en détail ou de résumer une partie de la séance. L’interaction se fait à la voix et la réponse arrive immédiatement. De cette manière, chacun dispose d’un appui rapide pour clarifier un passage complexe.
L’utilité de Milo s’étend aussi aux absences. Lorsqu’un élève manque une séance, il retrouve les notes et les enregistrements du robot directement sur son smartphone. Cette possibilité rend le suivi plus simple et réduit les écarts entre ceux qui étaient présents et ceux qui rattrapent après coup. Les professeurs bénéficient eux aussi de ce soutien. En voyant quelles demandes reviennent régulièrement, ils ajustent leurs cours et insistent sur les points qui freinent le plus d’étudiants.
François Stéphan, directeur de l’ECE, revient sur la dimension collective de cette expérience. « Milo a été imaginé, conçu et développé par nos étudiants et nos enseignants au sein de notre Intelligence Lab », précise-t-il. L’école a donc intégré un réel outil pédagogique, mais aussi créé un projet qui permet aux étudiants de tester directement leurs savoirs sur un cas pratique.
Les étudiants participent directement à son évolution et à sa vie quotidienne
Chaque journée de cours commence par une mission particulière pour une poignée d’élèves. Ces volontaires, appelés « IA sitters », s’occupent de Milo du matin au soir. Ils vont le chercher avant les cours, contrôlent sa batterie et l’installent dans la salle. Ensuite, ils le ramènent au laboratoire à la fin de la journée. Cette activité régulière donne aux étudiants une petite responsabilité qui rythme leur emploi du temps.
Certains utilisent Milo comme terrain de développement. Le laboratoire ouvre la porte à des expérimentations variées. Des étudiants ajoutent par exemple des fonctions pratiques liées à la vie du campus, comme un répertoire des associations ou des renseignements sur les événements scolaires. D’autres s’intéressent directement à son moteur logiciel, avec l’idée d’affiner son langage et de le spécialiser davantage pour l’éducation. Chacun peut ainsi mettre en pratique ses compétences dans un cadre concret et voir les résultats circuler en temps réel dans la promotion.
L’expérience transforme la relation entre théorie et pratique. Les élèves étudient les mathématiques dans leur programme officiel tout en côtoyant chaque jour un projet technologique qu’ils contribuent eux-mêmes à améliorer. Milo avance avec eux, il apprend en même temps qu’eux.
Et pour compléter le mimétisme avec ses camarades de classe, en janvier, Milo sera évalué lors des premiers partiels de la promotion, exactement dans les mêmes conditions que ses camarades. Il passera l’épreuve, produira des réponses et obtiendra une note. Les créateurs, comme les autres élèves, sont impatients de découvrir son classement au milieu de la promotion. Ce rendez‑vous, inédit en France, donnera une idée concrète de ce que peut accomplir l’IA lorsqu’elle partage un cadre académique avec des étudiants bien réels.