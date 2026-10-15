Mais Google a encore bien d’autres idées et l’IA semble l’avoir beaucoup inspiré. Le géant a annoncé qu’Ask Play peut désormais comparer deux applis et résumer l’avis des utilisateurs. Il est aussi possible de « poser une question et d’obtenir instantanément des recommandations personnalisées ». La future fonction Play in Gemini pourra, quant à elle, intégrer des jeux et applications directement dans vos conversations. On trouve également Game Finder, qui se base sur vos habitudes et préférences pour vous aider à découvrir de nouveaux jeux : l’outil est, là encore, réservé aux Américains mais sera bientôt accessible plus largement.