Le vibe coding a le vent en poupe et Google compte bien surfer sur cette vague : vous allez bientôt pouvoir créer et installer sur votre téléphone vos propres applications.
Malgré son conséquent revers face à Epic Games, Google ne baisse pas les bras pour son Play Store. Le géant de la Tech a récemment mis au point un nouveau système de vérification d’âge ainsi qu’un bouton pause pour suspendre et relancer les téléchargements d’applications. Il vient d’annoncer une salve de nouveautés qui misent plus que jamais sur la puissance de l’intelligence artificielle. Explications.
Développez votre appli perso, sans aucune compétence en code
Google vient de faire une annonce qui devrait ravir ses utilisateurs : « Avec Google AI Studio, vous pouvez créer une application Android personnalisée en mode « vibe »». L’outil vous permet de générer une app en décrivant ce que vous avez en tête puis de l’installer sur votre smartphone via Google Play. Aucun compte développeur n’est nécessaire.
Pour accéder à cette fonctionnalité, rien de plus simple : il suffit d’utiliser un compte Google classique. Bien sûr, pour éviter une explosion de contenus dans la boutique, le géant de la Tech a mis des garde-fous : ce type de création restera à l’écart du catalogue public. Pour dévoiler son app globalement, il faudra avoir un compte pro et passer les mêmes contrôles de qualité et de sécurité que les éditeurs.
Le déploiement démarre aujourd’hui mais hélas, il est limité à « certains marchés, notamment aux États-Unis, pour les utilisateurs de 18 ans et plus. » Les français devront donc patienter.
Google fait pleuvoir les nouveautés dans le Play Store
Google n’en est pas à son coup d’essai concernant le vibe-coding. Le géant a, il y a quelques jours, déployé l’outil Playground, qui créé des jeux jouables dans un navigateur à partir d’une simple description. Ici aussi, les Américains ont eu la primeur de l’outil. Roblox ayant lui aussi dévoilé un créateur de jeux IA, on peut dire que la course à la création sans code bat son plein.
Mais Google a encore bien d’autres idées et l’IA semble l’avoir beaucoup inspiré. Le géant a annoncé qu’Ask Play peut désormais comparer deux applis et résumer l’avis des utilisateurs. Il est aussi possible de « poser une question et d’obtenir instantanément des recommandations personnalisées ». La future fonction Play in Gemini pourra, quant à elle, intégrer des jeux et applications directement dans vos conversations. On trouve également Game Finder, qui se base sur vos habitudes et préférences pour vous aider à découvrir de nouveaux jeux : l’outil est, là encore, réservé aux Américains mais sera bientôt accessible plus largement.
- Grande diversité d’applications (+2,5 millions)
- Intégration avec les services Google
- Interface utilisateur intuitive
Google mise également sur le social avec plusieurs nouveautés : le Play Store s'enrichit de playlists de jeux, bientôt partageables avec vos amis, et de posts communautaires intégrés aux fiches ludiques. Des enregistrements de séquences de 30 secondes via l’interface Sidekick sont aussi de la partie. On trouve également les Sprints, des « micro-défis de 48 heures » entre équipes de 2 à 5 joueurs.
Et ce n’est pas fini : Google annonce aussi l'extension de son offre d’essai gratuit aux jeux PC et lance la semaine Play Fest, qui permettra aux utilisateurs d’obtenir des multiplicateurs de Play points. Quant aux parents, ils ne sont pas non plus oubliés : ils peuvent, via FamilyLink, « indiquer la tranche d’âge de leur enfant (ou la leur) directement aux applications. » Les possesseurs d'automobile seront aussi ravis d'apprendre que la boutique du géant de Mountain View peut désormais s'adapter à l'écran de leur véhicule.
Vous l’avez compris, Google a mangé du lion. On attendra cependant que la plupart de ces nouveautés arrivent en Europe pour s'enthousiasmer.