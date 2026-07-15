Dans les faits, la firme devra donc loger la concurrence chez elle, comme un supermarché contraint d'installer les rayons de son rival entre ses caisses. Les boutiques candidates accéderont aussi au catalogue d'applications du Play Store, sauf pour les développeurs qui s'y opposent individuellement, moyennant 5 000 dollars par an de frais d'examen de sécurité. Google pose tout de même ses conditions : distribution limitée aux États-Unis, ouverture à tous les développeurs éligibles, politiques de sécurité claires et moins de 1 % de tentatives d'installation de logiciels malveillants. L'Epic Games Store et Fortnite (déjà lui) figureront évidemment parmi les premiers arrivants, l'éditeur l'ayant promis dès le refus de la Cour suprême. Les alternatives libres comme F-Droid étaient déjà citées en exemple lors des négociations de l'automne.

Six ans de bras de fer, et une leçon pour l'Europe

Pour mesurer le chemin parcouru, un petit rembobinage s'impose. Fin 2023, un jury fédéral reconnaissait à l'unanimité le monopole illégal de Google sur la distribution d'applications Android. En octobre 2024, le juge Donato traduisait ce verdict en une ordonnance radicale, celle-là même qui impose d'héberger les boutiques concurrentes au sein du Play Store. Google a ensuite tout tenté pour y échapper : appel rejeté par le neuvième circuit à l'été 2025, puis refus de la Cour suprême de s'en mêler à l'automne.

Faute de victoire au tribunal, la firme a alors tenté la voie diplomatique. En novembre, les deux meilleurs ennemis annonçaient un accord mondial : commissions abaissées entre 9 et 20 % selon les achats, plus 5 % de frais de facturation, le tout jusqu'en 2032. Google a même dégainé en mars ses trois changements majeurs pour le Play Store, « Registered App Stores » compris, lancés d'abord hors des États-Unis en attendant un feu vert judiciaire américain. Ce feu vert ne viendra donc jamais : en retirant leur requête commune, les deux camps actent que l'ordonnance de 2024 s'applique au pied de la lettre. Le sort précis de l'accord commercial de mars reste, lui, en suspens.

Côté européen, le DMA impose bien aux géants, depuis 2024, d'autoriser les boutiques alternatives et l'installation hors magasin (le fameux sideloading), mais il ne les oblige pas à héberger leurs rivaux dans leur propre vitrine. Sur ce point précis, les Américains obtiennent donc un cran de plus que les Européens, une inversion assez rare pour être savourée. Pour vous, rien ne bougera le 22 juillet, le programme d'accès au catalogue étant réservé aux États-Unis ; les baisses de commissions promises en mars, elles, concernent déjà l'Espace économique européen.

Reste une question à 5 000 dollars l'année : combien d'enseignes oseront s'installer dans la galerie de leur pire ennemi ? Et qui osera demandé la même chose sur le Vieux Continent ? Premiers éléments de réponse le 22 juillet.