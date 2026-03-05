C'est une véritable révolution qui se prépare sur le Google Play Store : sommé d'ouvrir sa boutique d'apps, Google vient d'annoncer trois changements majeurs.
Après une longue, très longue bataille juridique, Google a dû s'avouer vaincu face à Epic Games. Le géant de la Tech a été condamné pour monopole et sommé par la justice d'ouvrir le Google Play Store à la concurrence, malgré plusieurs recours. Il vient cette semaine de poser les premiers jalons de cette évolution forcée. On vous explique.
Plus de latitude pour les développeurs et les boutiques tierces
Dans un article intitulé « Une nouvelle ère pour le choix et l'ouverture », Sameer Samat, président de l'écosystème Android, a présenté plusieurs modifications de taille pour le Google Play Store : « Une plateforme moderne se doit d'être flexible, offrant aux développeurs et aux utilisateurs un large choix, une grande ouverture et une expérience sécurisée. Nous annonçons des mises à jour importantes qui font évoluer notre modèle commercial et s'appuient sur notre longue tradition d'ouverture à l'échelle mondiale. »
Les nouveautés s'articulent autour de trois axes : « davantage d'options de facturation, un programme pour les plateformes de téléchargement d'applications enregistrées, ainsi que des frais réduits et de nouveaux programmes pour les développeurs ». En pratique, les développeurs vont enfin pouvoir proposer leur propre système de facturation au sein du Google Play Store ou rediriger leurs clients vers leurs sites.
Ils pourront aussi installer des boutiques tierces sur Android via un nouveau programme simplifié nommé « Registered App Stores ». Accessible sous certaines conditions de qualité et de sécurité, ce dispositif sera, chose étonnante, d'abord lancé en dehors des États-Unis puis étendu à ce pays, quand la justice aura donné son accord.
Des frais de service en forte baisse
Une autre bonne nouvelle pour les développeurs : les frais de service vont enfin baisser. Google va découpler ces derniers de la facturation Google Play, avec un taux de facturation spécifique par zone (5 % dans l'Espace Économique Européen (EEE), au Royaume-Uni et aux États-Unis).
La firme a également annoncé que les frais de service sur les achats annoncés vont passer à 20 % pour les nouvelles installations (15 % pour les membres des nouveaux programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur) et 10 % pour les abonnements récurrents.
Bien sûr, Rome n'ayant pas été construite en un jour, Google ne va pas tout changer d'un seul coup : les nouvelles conditions seront appliquées dans l'EEE, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'ici le 30 juin prochain, et d'ici septembre 2027 pour les autres pays. Quant au différend avec Epic Games, c'est désormais de l'histoire ancienne !