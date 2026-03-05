Dans un article intitulé « Une nouvelle ère pour le choix et l'ouverture », Sameer Samat, président de l'écosystème Android, a présenté plusieurs modifications de taille pour le Google Play Store : « Une plateforme moderne se doit d'être flexible, offrant aux développeurs et aux utilisateurs un large choix, une grande ouverture et une expérience sécurisée. Nous annonçons des mises à jour importantes qui font évoluer notre modèle commercial et s'appuient sur notre longue tradition d'ouverture à l'échelle mondiale. »