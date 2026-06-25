La nouvelle politique fixe des frais de service à 10 % sur le premier million de dollars de revenus annuels, quel que soit le système de paiement utilisé : Google Play Billing, un système alternatif intégré à l’application, ou un lien externe redirigeant vers un site tiers. C’est une rupture nette avec l’ancien modèle à 30 % qui avait mis le feu aux poudres lors du conflit avec Epic Games. Les développeurs peuvent désormais proposer leurs propres solutions de paiement, voire orienter leurs utilisateurs vers leur site web pour finaliser un achat, sans que Google ne les expulse du Play Store.