Google ouvre le Play Store aux systèmes de paiement tiers dès le 30 juin 2026, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Une concession arrachée après des années de bras de fer judiciaire, qui change la donne pour les développeurs, mais pas autant qu’ils l’espéraient.
Pendant des années, passer par la caisse de Google était la seule option sur Android : 30 % de commission, sans discussion. Le procès Epic Games a fissuré ce monopole, et le 30 juin 2026 marque l’aboutissement de ce long combat. Selon 9to5Google, Google a officiellement annoncé l’ouverture du Play Store à la facturation externe dans les grandes zones économiques mondiales : États-Unis, Royaume-Uni et Espace économique européen. Sur le papier, c’est une victoire pour les développeurs. Dans les faits, attention aux détails.
Le Play Store s’ouvre aux paiements tiers : ce qui change concrètement
La nouvelle politique fixe des frais de service à 10 % sur le premier million de dollars de revenus annuels, quel que soit le système de paiement utilisé : Google Play Billing, un système alternatif intégré à l’application, ou un lien externe redirigeant vers un site tiers. C’est une rupture nette avec l’ancien modèle à 30 % qui avait mis le feu aux poudres lors du conflit avec Epic Games. Les développeurs peuvent désormais proposer leurs propres solutions de paiement, voire orienter leurs utilisateurs vers leur site web pour finaliser un achat, sans que Google ne les expulse du Play Store.
Ce changement s’inscrit dans une série de transformations majeures du Play Store engagées ces derniers mois. Pour les grandes applications de streaming, les plateformes SaaS ou les jeux en ligne, la liberté de choisir son prestataire de paiement peut représenter des millions d’euros d’économies annuelles. Sauf que cette liberté a un prix, et il est plus élevé qu’annoncé.
Des frais persistants et des contraintes opérationnelles à ne pas sous-estimer
C’est là que le bât blesse. Google ne renonce pas à ses commissions pour autant : les frais de service continuent de s’appliquer même sur les transactions réalisées via des systèmes externes, pour financer selon le groupe ses investissements dans Android et le Play Store. Concrètement, pour les achats intégrés hors abonnements, le taux standard grimpe à 20 % sur les transactions externes, contre 10 % pour les abonnements récurrents. Seuls les développeurs éligibles à des programmes spécifiques ou sous le seuil du premier million de revenus bénéficient de conditions plus favorables.
Les contraintes opérationnelles sont également substantielles. Pour participer au programme, les développeurs doivent être enregistrés en tant qu’entreprise, intégrer des API spécifiques pour le reporting des transactions, et assurer eux-mêmes le support client et la gestion des remboursements pour toute transaction externe. Les applications ciblant les enfants sont exclues du dispositif. Autrement dit, la liberté de paiement s’accompagne d’une charge administrative et technique réelle, que les petites équipes devront peser soigneusement avant de repenser leur modèle de monétisation.
Google cède du terrain, c’est indéniable. Mais l’ouverture du Play Store à la facturation externe ressemble moins à une capitulation qu’à une reconfiguration habile : le géant conserve ses revenus sur les transactions externes, transfère les coûts opérationnels aux développeurs, et garde la main sur les règles du jeu. Reste à voir si les grands éditeurs sauteront sur l’occasion dès le 30 juin, ou si la complexité du programme freinera l’adoption au-delà des acteurs qui ont les moyens de s’y conformer.