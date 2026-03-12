Google déploie une nouvelle fonction sur le Play Store permettant de tester certains jeux payants gratuitement pendant un temps limité avant de décider de les acheter.
Acheter un jeu sans savoir s’il plaira vraiment peut vite devenir frustrant. Google veut justement limiter ce risque avec une nouvelle fonctionnalité baptisée Game Trials. Celle-ci permet de lancer un jeu payant et d’y jouer pendant une durée limitée avant de décider si l’on souhaite l’acheter ou non. Une approche qui rapproche le Play Store des démos que l’on trouvait autrefois sur consoles ou PC, sur des CD-ROM inclus dans nos magazines de jeux vidéo préférés.
Google Play introduit des essais gratuits pour certains jeux payants
La nouvelle fonction Game Trials permet aux utilisateurs d’essayer une portion d’un jeu payant directement depuis sa page sur le Play Store. Les titres compatibles affichent désormais un bouton « Try » qui permet de lancer immédiatement une session gratuite.
Une fois l’essai lancé, l’utilisateur peut jouer pendant une durée limitée définie par l’éditeur. Dans l’exemple présenté par Google, le jeu de survie et d’horreur Dredge propose ainsi 60 minutes de jeu gratuites. À la fin de la période d’essai, deux options sont proposées : acheter le jeu pour continuer la partie ou supprimer l’application de l’appareil.
Pour Google, cette fonctionnalité vise à rendre l’achat de jeux payants plus accessible. Les joueurs peuvent tester un titre sans engagement et décider ensuite s’il vaut réellement son prix. Une manière habile d'encourager l'achat. Si le joueur a apprécié son essai, il aura plus de facilité à débourser quelques euros supplémentaires pour l'expérience complète, ce qui fait les affaires de l'éditeur, comme du moteur de recherche qui récupère sa commission.
La fonction est actuellement déployée sur certains jeux mobiles et doit également arriver prochainement sur Google Play Games sur PC.
Gemini s’invite aussi dans les jeux avec Play Games Sidekick
Google profite de cette annonce pour étendre une autre fonctionnalité liée au jeu : Play Games Sidekick, un assistant intégré basé sur l’IA Gemini.
Cet overlay Android peut afficher différentes informations pendant une partie, sans quitter le jeu. Il peut par exemple proposer des conseils, des astuces ou des outils liés au titre en cours. L’idée derrière ce nouveau service est d’éviter aux joueurs de devoir quitter leur partie pour chercher des informations sur internet.
Enfin, Google met aussi en avant un nouveau système de posts communautaires sur certaines pages de jeux du Play Store. Les joueurs peuvent y partager conseils et discussions autour d’un titre, offrant ainsi une alternative aux recommandations générées par l’IA.
En parallèle, Google prévoit enfin d’ajouter dans les prochains mois plusieurs jeux indépendants payants sur sa boutique et lance une nouvelle section dédiée aux titres optimisés pour Windows PC sur Google Play Games.