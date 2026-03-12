La nouvelle fonction Game Trials permet aux utilisateurs d’essayer une portion d’un jeu payant directement depuis sa page sur le Play Store. Les titres compatibles affichent désormais un bouton « Try » qui permet de lancer immédiatement une session gratuite.

Une fois l’essai lancé, l’utilisateur peut jouer pendant une durée limitée définie par l’éditeur. Dans l’exemple présenté par Google, le jeu de survie et d’horreur Dredge propose ainsi 60 minutes de jeu gratuites. À la fin de la période d’essai, deux options sont proposées : acheter le jeu pour continuer la partie ou supprimer l’application de l’appareil.

Pour Google, cette fonctionnalité vise à rendre l’achat de jeux payants plus accessible. Les joueurs peuvent tester un titre sans engagement et décider ensuite s’il vaut réellement son prix. Une manière habile d'encourager l'achat. Si le joueur a apprécié son essai, il aura plus de facilité à débourser quelques euros supplémentaires pour l'expérience complète, ce qui fait les affaires de l'éditeur, comme du moteur de recherche qui récupère sa commission.

La fonction est actuellement déployée sur certains jeux mobiles et doit également arriver prochainement sur Google Play Games sur PC.