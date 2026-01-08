Quant aux créateurs, ils n'auront plus à utiliser des ressources pour créer des démos séparées : ils pourront demander aux joueurs de payer directement au sein du jeu pour poursuivre leur partie, principe que certains créateurs appliquent déjà de façon indépendante. Autre avantage : les notes, le nombre de téléchargements et de commentaires seront centralisés sur une seule et même fiche produit.