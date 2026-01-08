C'est un petit pas pour Google mais un immense bond en avant pour les joueurs et les développeurs : une option « Essayer avant d'acheter » est en préparation sur le Play Store.
Google ne manque pas d'idées pour améliorer le Play Store. L'an passé, ses équipes ont travaillé sur une refonte visuelle de cette boutique d'apps, fait le ménage dans le catalogue, mis au point des suggestions intelligentes et remis au goût du jour son option de désinstallation à distance.
Bien occupé, le géant de la Tech prépare aussi une option qui devrait permettre aux joueurs de tester les jeux avant de les adopter définitivement.
Une option « Essayer avant d'acheter » en préparation
L'équipe d'Android Authority a fait une trouvaille très intéressante en analysant le code de la version 49.6.19-29 de l'APK du Google Play Store :
Try before you buy
Time starts when you open the game
Get the full game for %1$d minutes at no charge
Get the full game for 1 hour at no charge
Get the full game for {trialDuration} hours at no charge
Si l'on en croit ces lignes, Google serait en train de préparer une option « Essayer avant d'acheter » pour les jeux payants disponibles au sein de son magasin. Elle permettrait notamment de définir une période d'essai, de quelques minutes à plusieurs heures, qui se déclencherait dès qu'un joueur lancerait l'application.
On le sait, pour le moment, quand un jeu est payant, l'utilisateur ne peut le tester que si une courte démo, proposée séparément, est disponible. S'il est convaincu, il doit alors passer à la caisse, télécharger le logiciel complet et reprendre sa partie depuis le début.
Quel avenir pour cette nouvelle fonctionnalité ?
Avec cette nouvelle fonctionnalité, les joueurs pourront reprendre le jeu exactement là où ils l'auront laissé. Chaque joueur disposera d'un seul essai gratuit par jeu.
Quant aux créateurs, ils n'auront plus à utiliser des ressources pour créer des démos séparées : ils pourront demander aux joueurs de payer directement au sein du jeu pour poursuivre leur partie, principe que certains créateurs appliquent déjà de façon indépendante. Autre avantage : les notes, le nombre de téléchargements et de commentaires seront centralisés sur une seule et même fiche produit.
Pour l'heure, l'option devrait être limitée aux jeux payants disponibles dans le Play Store mais, il pourrait être utile, si son efficacité été prouvée, d'étendre ce principe aux jeux freemium, voire même à toutes les applications payantes de la boutique.
Impossible, pour le moment, d'en savoir plus : Google n'ayant communiqué aucune information sur le sujet, on ne sait pas quelle forme cette option pourrait finalement prendre ni quand elle sera être déployée. Son arrivée devrait toutefois améliorer considérablement les choses, aussi bien pour les joueurs que les développeurs.