Après une décennie de bouderie, Google se décide enfin à nous rendre une fonctionnalité aussi simple que pratique. Figurez-vous que la désinstallation d’applications à distance fait son grand retour sur le Play Store, comme un clin d’œil à une époque révolue.
Les accumulateurs d’appareils Android peuvent pousser un soupir de soulagement. La gestion de multiples téléphones, tablettes et montres connectées a toujours eu un goût d’inachevé. On pouvait installer une application partout en un clic, mais pour la supprimer, il fallait se lancer dans un véritable parcours du combattant. Cette frustration, vieille de dix ans, prend fin aujourd’hui avec une mise à jour qui sent bon la nostalgie et le bon sens.
Un caprice de dix ans
Il faut remonter à 2012 pour retrouver la trace de cette fameuse désinstallation distante. À l’époque de l’ancêtre Android Market, une petite icône de corbeille permettait de faire le ménage depuis son navigateur, en toute simplicité. Puis, autour de 2014, la fonction a mystérieusement disparu des radars, sans préavis ni explication, laissant les utilisateurs perplexes. Un simple caprice de développeur ou une refonte d’interface un peu trop zélée ? Le mystère reste entier, mais cette absence a compliqué la vie de millions de personnes.
- Grande diversité d’applications (+2,5 millions)
- Intégration avec les services Google
- Interface utilisateur intuitive
Fini les détours fastidieux dans les méandres des paramètres. La version 48.8 du Play Store réintègre un bouton « Désinstaller » directement sur la fiche de chaque application. Le fonctionnement est d’une simplicité enfantine : vous consultez une application que vous savez installée sur un autre de vos appareils, et le magasin vous propose de la supprimer de ce dernier. Un appui, une sélection, et le tour est joué. C'est la solution parfaite pour faire le ménage sur cette tablette qui prend la poussière ou cette montre connectée que vous n'utilisez qu'en vacances.