Fini les détours fastidieux dans les méandres des paramètres. La version 48.8 du Play Store réintègre un bouton « Désinstaller » directement sur la fiche de chaque application. Le fonctionnement est d’une simplicité enfantine : vous consultez une application que vous savez installée sur un autre de vos appareils, et le magasin vous propose de la supprimer de ce dernier. Un appui, une sélection, et le tour est joué. C'est la solution parfaite pour faire le ménage sur cette tablette qui prend la poussière ou cette montre connectée que vous n'utilisez qu'en vacances.