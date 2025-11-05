Nothing va vous permettre de faire le ménage en profondeur sur votre smartphone. Le constructeur donne désormais la possibilité de désinstaller presque toutes les applications Meta préinstallées sur ses derniers modèles.
Le fabricant britannique Nothing fait machine arrière concernant les applications imposées sur ses derniers smartphones. Après avoir essuyé des critiques pendant deux semaines, l'entreprise a publié une mise à jour de sa politique quant aux logiciels préinstallés. Les propriétaires du Nothing Phone (3a) Lite, lancé la semaine dernière, pourront bientôt reprendre le contrôle de leur appareil.
Nothing permet enfin de désinstaller les applications Meta préinstallées
L'entreprise a confirmé que les utilisateurs pourront complètement désinstaller les applications système de Meta dès la fin du mois. Jusqu'à présent, le Phone (3a) Lite embarquait cinq applications Meta : Facebook, Instagram et trois applications système (Meta App Installer, Meta App Manager et Meta Services). Si les deux premières pouvaient être supprimées normalement, les trois autres ne pouvaient être que désactivées.
« Suite à vos commentaires et suggestions, nous avons travaillé à rendre les services préinstallés plus flexibles et plus faciles à gérer », explique Nothing dans sa communication officielle. L'entreprise précisait auparavant que ces applications système assuraient « une meilleure stabilité » pour Instagram et Facebook, mais reconnaît désormais que certains utilisateurs préfèrent garder « un contrôle total sur les applications présentes sur leur appareil ».
Jusqu'à présent, il fallait passer par des outils de développement ADB depuis un ordinateur pour supprimer définitivement ces applications. Voilà donc une excellente nouvelle pour les propriétaires de smartphones Nothing qui n'avaient nullement besoin de ces applications.
- Un Phone (2a) en mieux, et toujours aussi peu cher
- Une autonomie impressionnante
- Un bon téléobjectif
Certaines applications restent impossibles à supprimer du smartphone
Malgré cela, Nothing maintient certaines restrictions. L'application Lock Glimpse, qui affiche du contenu publicitaire sur l'écran de verrouillage, reste à l'heure actuelle toujours impossible à désinstaller. Les utilisateurs peuvent uniquement la désactiver, sans pouvoir s'en débarrasser totalement.
Par ailleurs, notez que l'entreprise introduira prochainement des « services de recommandation » lors de la configuration initiale des appareils. Concrètement, ces recommandations visent à aider les utilisateurs à découvrir rapidement les applications essentielles sans nécessairement parcourir le Play Store. Notez que cette fonctionnalité pourra toutefois être ignorée lors de la première utilisation.
Enfin, Nothing a également précisé que TikTok n'est préinstallé que dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et au Japon, et non dans les autres régions du monde.