L'entreprise a confirmé que les utilisateurs pourront complètement désinstaller les applications système de Meta dès la fin du mois. Jusqu'à présent, le Phone (3a) Lite embarquait cinq applications Meta : Facebook, Instagram et trois applications système (Meta App Installer, Meta App Manager et Meta Services). Si les deux premières pouvaient être supprimées normalement, les trois autres ne pouvaient être que désactivées.

« Suite à vos commentaires et suggestions, nous avons travaillé à rendre les services préinstallés plus flexibles et plus faciles à gérer », explique Nothing dans sa communication officielle. L'entreprise précisait auparavant que ces applications système assuraient « une meilleure stabilité » pour Instagram et Facebook, mais reconnaît désormais que certains utilisateurs préfèrent garder « un contrôle total sur les applications présentes sur leur appareil ».

Jusqu'à présent, il fallait passer par des outils de développement ADB depuis un ordinateur pour supprimer définitivement ces applications. Voilà donc une excellente nouvelle pour les propriétaires de smartphones Nothing qui n'avaient nullement besoin de ces applications.