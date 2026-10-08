Google Labs lance Playground, une IA pour créer des jeux vidéo sans coder

Google Labs lance Playground, une plateforme qui crée des jeux pour votre navigateur à partir d'un simple texte. Elle est réservée pour l'instant aux adultes américains, et Unity doit lui ajouter des outils professionnels plus tard.
Google Labs, l'incubateur public de Google, vient d'ouvrir Playground, un nouvel outil de vibe coding où l'IA transforme une commande naturelle en un véritable jeu.
Ce que Playground fait déjà, et ce qu'Unity doit lui ajouter
Playground tourne dans le navigateur, sur mobile comme sur ordinateur. Il suffit de choisir un genre (quiz, course) ou de partir de zéro. Le vibe codeur peut également décider si le jeu doit être en 2D ou 3D, solo ou multijoueur, avant de décrire les mécaniques, le gameplay et le style visuel. On peut aussi importer des images, que l'IA transforme en éléments en reprenant un style similaire. Une fois le jeu testé, il est possible de changer les règles, la physique, les personnages ou le décor. Derrière, Gemini s'occupe du texte, Nano Banana des images et Lyria de la musique. The Verge rapporte que Google y ajoute un logiciel maison, ajusté à partir de jeux qu'il a lui-même créés.
Parcourir et lancer les jeux du catalogue est gratuit. En revanche, la création consomme des jetons (tokens). Le quota se renouvelle chaque semaine, et les abonnés Google One AI en reçoivent davantage. Le service démarre aux États-Unis, pour les 18 ans et plus, avec une extension à d'autres pays prévue.
Un jeu peut rester privé, être partagé par lien ou publié dans la galerie Explore, classée selon les notes et l'activité des joueurs. Son créateur peut continuer à le modifier après la mise en ligne. Certains titres gèrent les classements de scores et le multijoueur, et un profil Google Play Games permet de choisir un pseudo et de suivre des créateurs. Google affirme que chaque jeu publié passe par un contrôle de sécurité, et les internautes peuvent signaler un contenu.
Unity Spark arrivera plus tard. Il doit apporter des mécaniques de niveau professionnel, de la 3D haute fidélité et le runtime Unity, avec un accès à l'Asset Store, la boutique de ressources d'Unity. Le module est en test, une bêta fermée doit suivre bientôt, et les conditions financières du partenariat n'ont pas été communiquées. Nous présentions en juillet Build, l'outil de Roblox pour créer un jeu depuis un mobile. L'alpha démarrait le 28 juillet en Nouvelle-Zélande, dès 9 ans après vérification de l'âge.