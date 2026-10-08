Google Labs lance Playground, une IA pour créer des jeux vidéo sans coder

Playground tourne dans le navigateur, sur mobile comme sur ordinateur. Il suffit de choisir un genre (quiz, course) ou de partir de zéro. Le vibe codeur peut également décider si le jeu doit être en 2D ou 3D, solo ou multijoueur, avant de décrire les mécaniques, le gameplay et le style visuel. On peut aussi importer des images, que l'IA transforme en éléments en reprenant un style similaire. Une fois le jeu testé, il est possible de changer les règles, la physique, les personnages ou le décor. Derrière, Gemini s'occupe du texte, Nano Banana des images et Lyria de la musique. The Verge rapporte que Google y ajoute un logiciel maison, ajusté à partir de jeux qu'il a lui-même créés.