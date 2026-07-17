Basé sur des modèles maison et open source et disponible sur mobile, Build est capable de créer un décor, un style de jeu, des personnages des mécaniques de jeu et même une bande son, et ce, en quelques minutes à peine : « les modèles d’IA propriétaires de Roblox sont capables de générer des objets 3D fonctionnels, voire des scènes 3D complètes, qui s’intègrent facilement dans des jeux fonctionnels à l’aide de nos outils de création existants ». Il est par la suite possible d'affiner sa création sur la base des retours reçus.