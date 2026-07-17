Roblox lance Build, un outil intelligent qui permet aux utilisateurs de concevoir des jeux sur la base de simples prompts textuels. Une nouveauté qui pourrait bien tout changer pour les créateurs de la plateforme.
L'équipe de Roblox est bien occupée ces temps-ci. Après avoir mis en place un contrôle d'âge pour accéder au chat et perdu au passage plus de 7 milliards en Bourse, elle a lancé des profils segmentés par âge, nommés Kids et Select. Tiraillée entre sa volonté de favoriser la créativité et ses impératifs de sécurité, la plateforme vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'un nouvel outil de création de jeux utilisant l'intelligence artificielle. On fait le point.
Roblox lance Build, son créateur de jeux boosté à l'IA
Les longues heures passées à créer un jeu Roblox sont de l'histoire ancienne ! Désormais, il suffira de décrire son idée en quelques phrases pour créer une première version jouable sur son mobile. C'est du moins la promesse de Build, le nouvel outil présenté hier par la plateforme. Dans le même temps, Roblox, en a profité pour lancer une « nouvelle suite d’outils basés sur l’IA dans Studio, destinés aux créateurs de tous niveaux ».
Basé sur des modèles maison et open source et disponible sur mobile, Build est capable de créer un décor, un style de jeu, des personnages des mécaniques de jeu et même une bande son, et ce, en quelques minutes à peine : « les modèles d’IA propriétaires de Roblox sont capables de générer des objets 3D fonctionnels, voire des scènes 3D complètes, qui s’intègrent facilement dans des jeux fonctionnels à l’aide de nos outils de création existants ». Il est par la suite possible d'affiner sa création sur la base des retours reçus.
Une nouveauté qui soulève tout de même quelques inquiétudes
L'intention de Roblox est on ne peut plus louable : la plateforme souhaite démocratiser la création de jeux, à l'instar de Google, qui a récemment sorti l'outil Genie. Mais en enlevant les barrières techniques, elle prend aussi le risque que les utilisateurs génèrent des quantités astronomiques de contenus de piètre qualité, un phénomène qui inquiète déjà plus de la moitié des professionnels du secteur, si l'on en croit la dernière étude de la Game Developer Conference.
- Des dizaines de milions de jeux disponibles dans le catalogue.
- Les échanges de messages et d'objets virtuels entre utilisateurs.
- La possibilité de créer des jeux sans compétence avancée de codage.
Toutefois, l'équipe de Roblox se veut rassurante : « nous avons toujours mis en avant sur Roblox les expériences les plus jouées et suscitant le plus d’engagement. Nos systèmes de découverte sont conçus pour mettre en avant les jeux qui fidélisent les joueurs sur le long terme, ce qui exclut les productions de mauvaise qualité générées par l’IA. La qualité des jeux sur la page d’accueil ne change pas : si personne n’y joue, personne ne peut le trouver », peut-on notamment lire dans l'annonce.
Côté accès, Roblox a expliqué qu'une phase alpha, réservée dans un premier temps aux joueurs néo-zélandais qui ont plus de 9 ans et ont validé le contrôle d'âge, allait démarrer le 28 juillet prochain. Les jeux qui auront reçu l'aval de la plateforme seront disponibles pour les utilisateurs de plus de 16 ans qui ont passé le contrôle d'âge.
Concernant les évolutions à venir, la plateforme prévoit d'ores et déjà de lancer des agents capables de traquer les bugs, d'analyser les performances des jeux ou de suggérer des pistes pour améliorer la fidélisation des joueurs.
Reste à voir si les jeux conçus avec Build convaincront les utilisateurs de Roblox.