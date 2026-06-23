Disponible depuis peu, ce nouveau système vise à centraliser ces protections dans un cadre unique et plus lisible pour les familles. Les parents pourront notamment suivre plus facilement l’activité de leurs enfants, gérer leur temps de jeu ou encore contrôler les dépenses réalisées sur la plateforme.

Ces nouvelles barrières suffiront-elles à convaincre les autorités et les associations de protection de l’enfance ? Toujours est-il que Roblox semble déterminé à faire de la sécurité des plus jeunes l’un des axes majeurs de sa stratégie pour les années à venir, et ce, même si l'un des jeux les plus populaires du moment est un jeu d'action particulièrement réaliste.