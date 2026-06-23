Après avoir annoncé un vaste chantier de sécurisation en avril dernier, Roblox passe à l’action. La plateforme de jeux en ligne déploie désormais de nouveaux comptes destinés aux enfants et aux adolescents, avec des restrictions adaptées à différentes tranches d’âge.
Chaque jour, ce sont des millions d’enfants et d’adolescents qui se connectent à Roblox pour jouer, créer et échanger avec d’autres utilisateurs. Mais cette popularité s’accompagne aussi d’un défi majeur, à savoir celui de garantir un environnement sûr à un public parfois très jeune. Face aux critiques récurrentes concernant la protection des mineurs, Roblox franchit une nouvelle étape en déployant de plus quelques jours son système de comptes segmentés selon l’âge des joueurs.
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Roblox crée deux catégories dédiées aux jeunes joueurs
En avril dernier, Roblox annonçait vouloir classer ses utilisateurs dans différentes catégories d’âge afin de mieux encadrer leur expérience. Cette promesse devient désormais réalité avec l’arrivée de deux nouveaux profils : « Roblox Kids » pour les enfants de 5 à 8 ans et « Roblox Select » pour les jeunes de 9 à 15 ans. Au-delà de 16 ans, les utilisateurs basculeront vers un compte standard.
L’objectif est de limiter l’exposition des plus jeunes à des contenus ou à des interactions qui ne correspondent pas à leur âge. Les enfants les plus jeunes auront ainsi accès à une sélection restreinte d’expériences jugées adaptées, tandis que certaines fonctionnalités de communication seront désactivées ou fortement limitées. Les adolescents bénéficieront quant à eux d’un accès plus large, mais toujours soumis à des garde-fous spécifiques.
Une réponse aux critiques sur la sécurité des mineurs
Avec près de la moitié de son audience âgée de moins de 13 ans, Roblox se retrouve régulièrement sous le feu des projecteurs concernant la sécurité de ses utilisateurs. La plateforme a déjà multiplié les initiatives ces dernières années avec la limitation des conversations privées, le contrôle des contenus accessibles ou encore une supervision parentale plus poussée.
Disponible depuis peu, ce nouveau système vise à centraliser ces protections dans un cadre unique et plus lisible pour les familles. Les parents pourront notamment suivre plus facilement l’activité de leurs enfants, gérer leur temps de jeu ou encore contrôler les dépenses réalisées sur la plateforme.
Ces nouvelles barrières suffiront-elles à convaincre les autorités et les associations de protection de l’enfance ? Toujours est-il que Roblox semble déterminé à faire de la sécurité des plus jeunes l’un des axes majeurs de sa stratégie pour les années à venir, et ce, même si l'un des jeux les plus populaires du moment est un jeu d'action particulièrement réaliste.
- Des dizaines de milions de jeux disponibles dans le catalogue.
- Les échanges de messages et d'objets virtuels entre utilisateurs.
- La possibilité de créer des jeux sans compétence avancée de codage.