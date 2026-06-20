Avec plus de 6,1 millions de visites en seulement quelques jours, ce FPS développé par une toute petite équipe est devenu le nouveau phénomène de Roblox. Un succès aussi fulgurant qu’inattendu pour un jeu encore loin d’être terminé.
Depuis plusieurs années, Roblox n’est plus seulement un terrain de jeu pour les plus jeunes. La plateforme est devenue un véritable incubateur à succès, capable de propulser du jour au lendemain des créations indépendantes vers des sommets de popularité dignes des plus gros jeux du marché. La dernière sensation en date prend la forme d’un FPS particulièrement ambitieux, dont le réalisme visuel et les mécaniques de tir ont surpris une large partie de la communauté.
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Un succès viral qui a pris ses créateurs de court
Alors que TTK avait déjà attiré l’attention ces derniers jours, sa progression ne ralentit pas. Sa fiche officielle affiche désormais plus de 6,1 millions de visites, un chiffre impressionnant pour un projet encore en plein développement. Sur la page officielle, TTK est décrit comme « un FPS tactique dans lequel beaucoup de choses sont prévues. Les principales inspirations sont Ready or Not avec des éléments légèrement inspirés des caméras corporelles ».
Sur les réseaux sociaux et les espaces communautaires, l’un des créateurs a reconnu que le jeu avait été propulsé bien plus tôt que prévu par les recommandations de Roblox. « L'algorithme nous a trouvés trop tôt », explique-t-il, avant d’annoncer diverses mises à jour visant à corriger divers bugs et autres problèmes d’équilibrage.
Une situation délicate pour une équipe aussi réduite, qui doit désormais gérer simultanément l’afflux massif de nouveaux joueurs, les retours de la communauté et la poursuite du développement. Les créateurs promettent toutefois une importante mise à jour dès ce week-end, avec de nombreuses corrections et améliorations destinées à stabiliser l’expérience.
- Des dizaines de milions de jeux disponibles dans le catalogue.
- Les échanges de messages et d'objets virtuels entre utilisateurs.
- La possibilité de créer des jeux sans compétence avancée de codage.
Roblox continue de produire des phénomènes inattendus
Ce succès illustre une nouvelle fois la puissance de l’écosystème Roblox. Grâce à son système de recommandations, la plateforme est capable de faire émerger des expériences totalement inconnues et de les exposer à des millions de joueurs en quelques heures seulement.
TTK se distingue notamment par son approche visuelle particulièrement réaliste (et même assez bluffante) « pour un jeu Roblox ». Effets de lumière, animations détaillées, armes fidèlement reproduites et sensations de tir travaillées…
Ce niveau de finition explique en grande partie l’engouement observé ces derniers jours. De nombreux joueurs découvrent avec surprise qu’un jeu hébergé sur Roblox peut aujourd’hui rivaliser visuellement avec certaines productions indépendantes.
Reste désormais à savoir si l’équipe parviendra à transformer cet essai. Avec plusieurs millions de visites enregistrées avant même la sortie de sa version finale, les attentes sont désormais considérables, et pour les développeurs à l’origine du projet, le plus difficile commence peut-être seulement maintenant…