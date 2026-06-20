Depuis plusieurs années, Roblox n’est plus seulement un terrain de jeu pour les plus jeunes. La plateforme est devenue un véritable incubateur à succès, capable de propulser du jour au lendemain des créations indépendantes vers des sommets de popularité dignes des plus gros jeux du marché. La dernière sensation en date prend la forme d’un FPS particulièrement ambitieux, dont le réalisme visuel et les mécaniques de tir ont surpris une large partie de la communauté.