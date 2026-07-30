Pour les applications, le dispositif présente un avantage évident. Chaque réseau social, jeu vidéo ou service de rencontre n’aura plus nécessairement à développer sa propre procédure de vérification ni à collecter directement des pièces d’identité.



Google interdit d’ailleurs aux développeurs d’utiliser les informations transmises à des fins publicitaires, marketing, statistiques ou de profilage. Les signaux d’âge doivent uniquement servir à proposer une expérience adaptée ou à respecter une obligation légale.



Cette simplification n’est toutefois pas neutre. Google Play deviendrait l’un des principaux intermédiaires chargés de vérifier la tranche d'âge de milliards d’utilisateurs. Les applications resteraient responsables de la manière dont elles utilisent ces informations, mais dépendraient de Google pour obtenir ce signal.



Play Age Signals ne résout pas encore toutes les difficultés liées à l’interdiction de certains services aux mineurs. Un âge déclaré peut être mensonger, un utilisateur peut refuser le partage lorsqu’il en a le droit et chaque État devra décider du niveau de preuve qu'il juge suffisant.