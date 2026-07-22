La loi interdisant l'accès aux réseaux sociaux des mineurs n'est pas seulement critiquée sur le web. Le milliardaire Xavier Niel y voit lui aussi une mesure, au mieux, contre-productive.
On le sait, Xavier Niel est une voix assez discordante en France quand on parle de régulation du net, avec une approche assez libertarienne. Sa société Free offre ainsi un VPN intégré, permettant d'accéder à des sites interdits en France, ce qui est totalement assumé de son côté. Et cette fois, il s'exprime sur la nouvelle loi votée interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans.
Xavier Niel parle d'une mesure « totalement débile »
Quand il le veut, Xavier Niel peut être franchement très cash. Et c'est encore le cas cette fois, avec le patron de Free qui s'est exprimé sur la loi votée dans un message postée sur le réseau social X.
Il faut le dire, il a été lapidaire. « Totalement débile. Vous pensez que les ados n'ont pas déjà des techniques pour contourner ça ?? » a-t-il ainsi réagi. Une position cohérente avec ce qu'il avait déjà exprimé quelques mois plus tôt sur le sujet dans une interview. « Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que c’est qu'un ado de douze ans ou treize ans aujourd'hui. Tu vas lui interdire ? Bah il va réussir, il va le faire dans ton dos, il va le faire caché » avait-il ainsi plaidé.
La loi poussera-t-elle les jeunes vers des outils numériques plus dangereux ?
On imagine qu'il pense ici en premier chef aux VPN, un service massivement utilisé dans les pays où internet est beaucoup plus contraint que chez nous. En moyenne, la proportion d'internautes utilisant un VPN est en effet beaucoup plus faible en Amérique du Nord et en Europe que dans les autres régions du monde, conséquence d'un internet relativement plus libre. Les mineurs devraient donc être incités à s'orienter en masse vers ces outils - à l'image de ce que l'on a pu voir en Australie.
Et dans ce mouvement, Xavier Niel craint que les mineurs se rendent dans des coins moins sûrs du net pour obtenir les outils leur permettant de contourner cette interdiction. « La manière dont ils vont y accéder, ce sera potentiellement plus dangereux » a prédit Xavier Niel, dans la même interview.