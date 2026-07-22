Quand il le veut, Xavier Niel peut être franchement très cash. Et c'est encore le cas cette fois, avec le patron de Free qui s'est exprimé sur la loi votée dans un message postée sur le réseau social X.

Il faut le dire, il a été lapidaire. « Totalement débile. Vous pensez que les ados n'ont pas déjà des techniques pour contourner ça ?? » a-t-il ainsi réagi. Une position cohérente avec ce qu'il avait déjà exprimé quelques mois plus tôt sur le sujet dans une interview. « Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que c’est qu'un ado de douze ans ou treize ans aujourd'hui. Tu vas lui interdire ? Bah il va réussir, il va le faire dans ton dos, il va le faire caché » avait-il ainsi plaidé.