L'interdiction prochaine des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans ne fera sans doute pas basculer toutes les familles vers les montres connectées. En revanche, elle a le mérite de remettre sur la table une question qui était parfois passée au second plan : pourquoi offrir un smartphone à un enfant ?



Si la réponse est simplement de pouvoir l'appeler, d'être rassuré ou de lui permettre de joindre ses parents, les montres connectées constituent aujourd'hui une alternative plus crédible qu'elles ne l'ont probablement jamais été, à condition de choisir un modèle sérieux sur le plan de la sécurité des données et d'en faire un outil de dialogue plutôt qu'un instrument de surveillance. Elles ne conviendront pas à tous les enfants ni à tous les usages, mais elles offrent une voie intermédiaire entre le téléphone classique et l'absence totale d'appareil connecté.