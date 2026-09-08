Une version de test le confirme : le Google Play Store va bientôt vous donner plus de latitude dans la gestion de vos téléchargements en vous permettant de suspendre puis de relancer l’installation de vos applications.
Google a été forcé d’ouvrir son précieux Play Store à la concurrence et d'héberger des boutiques tierces, mais cela ne l’empêche pas de poursuivre l’amélioration de son service. Dernièrement, ses équipes travaillaient sur une option permettant d’essayer les jeux avant tout achat. La mise à jour simultanée de plusieurs applications a aussi été déployée pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Mais la firme voit plus loin désormais : elle prépare en ce moment même une option de mise en pause des téléchargements dans le Google Play Store. On fait le point.
Une fonction très demandée en cours de développement sur le Google Play Store
Le Google Play Store fourmille d’applications. Toutefois, le service avait un défaut majeur : jusqu’à aujourd’hui, si l’on annulait un téléchargement, que ce soit pour économiser ses données mobiles ou donner la priorité à une autre app, il fallait tout reprendre depuis le début. Mais les choses devraient enfin s’améliorer.
- Grande diversité d’applications (+2,5 millions)
- Intégration avec les services Google
- Interface utilisateur intuitive
En analysant la version 53.0 du Google Play Store, nos confrères d’Android Authority ont découvert un bouton pause fonctionnel à côté du bouton d’annulation des téléchargements. Ce dernier permet à l’utilisateur de stopper un téléchargement, puis de le reprendre, en passant par le gestionnaire intégré au service. La fonction a pu être activée manuellement sur un appareil de test, ce qui pourrait vouloir dire que la nouvelle option est en passe d’être finalisée.
Une date de déploiement encore inconnue
L’arrivée d’un bouton « Pause » est une très bonne nouvelle : cela donne plus de contrôle aux utilisateurs qui pourront gérer et prioriser comme ils le souhaitent leurs installations. L’option avait déjà été repérée en août dernier mais il n’était alors pas possible de la faire fonctionner.
Le problème, c’est que Google n’a encore rien communiqué sur le sujet et qu’il est donc impossible de savoir quand ses équipes comptent déployer cette nouveauté. En général, les tests peuvent prendre de longs mois avant d’être validés. Il faudra sûrement prendre son mal en patience avant que l’option ne pointe le bout de son nez sur nos appareils.
Affaire à suivre, donc.