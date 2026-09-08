En analysant la version 53.0 du Google Play Store, nos confrères d’Android Authority ont découvert un bouton pause fonctionnel à côté du bouton d’annulation des téléchargements. Ce dernier permet à l’utilisateur de stopper un téléchargement, puis de le reprendre, en passant par le gestionnaire intégré au service. La fonction a pu être activée manuellement sur un appareil de test, ce qui pourrait vouloir dire que la nouvelle option est en passe d’être finalisée.