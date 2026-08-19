Google généralise le flux avancé, une procédure en six étapes et 24 heures d’attente, pour installer une application Android non vérifiée sans passer par ADB. Le déploiement a commencé hier avant l’entrée en vigueur, au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande, de la vérification obligatoire des développeurs.
Les sermons, c’est terminé, place à la sanction. Jusqu’ici, presque n’importe quel fichier APK téléchargé en dehors du Play Store était accepté par un smartphone Android, moyennant un simple avertissement à l’écran.
Nous vous rapportions en juin que Google conditionne l’installation d’une application sur un appareil certifié à la vérification d’identité de son développeur, pour freiner, selon Mountain View, la diffusion rapide de logiciels malveillants. Rien ne change en revanche pour les applications déjà enregistrées puisque des millions de développeurs ont rejoint le programme depuis son lancement au printemps. Pour les autres, l’utilisateur choisit entre l’outil de débogage ADB, réservé aux connaisseurs, et ce nouveau parcours, activable une seule fois et verrouillé sur une journée entière.
Un programme en six étapes et un jour d’attente pour l’utilisateur averti
Google réserve ce flux avancé aux applications de développeurs non enregistrés, sans passage par ADB. Pour une application de développeur vérifié, en revanche, rien ne change, que l’installation vienne du Play Store, d’une boutique alternative, d’un site web ou d'une messagerie. Pour débloquer les autres, l’utilisateur ouvre d’abord les options pour développeurs, active le commutateur « Autoriser les applications de développeurs non vérifiés » et confirme l’opération par le verrouillage de son écran, pour empêcher qu’une application malveillante actionne seule ce commutateur. Google rappelle ensuite, dans un avertissement affiché à l’écran, qu’aucun salarié d'une banque, d'une administration ou d'une entreprise ne demande jamais ce geste par téléphone, une précaution contre les arnaques par ingénierie sociale.
En redémarrant son téléphone, l'utilisateur déclenche un compte à rebours de 24 heures. Google explique que ce délai empêche un escroc d’exploiter, pendant la manipulation, un accès à distance toujours actif ou un appel en cours. Une fois la journée écoulée, retour sur le même écran pour choisir une autorisation limitée à sept jours ou permanente. Un avertissement précède toujours l’installation, que l'utilisateur peut ignorer en appuyant sur « Installer quand même ». En cas de désactivation temporaire, il suffit de réactiver le réglage dans les dix minutes pour éviter de repasser par l’attente d'un jour entier. Les mises à jour d'une application non enregistrée obéissent à la même règle, avec un échec automatique en l’absence de flux avancé actif ou d’ADB.
Quatre pays tests avant un déploiement mondial en 2027
Ce texte européen a d’ailleurs forcé Apple à ouvrir iOS à des boutiques concurrentes. La contestation vient non seulement des régulateurs mais d’autres organisations, telles que F-Droid, l’Electronic Frontier Foundation et la trentaine d’organisations à avoir lancé la campagne Keep Android Open, pour réclamer le retrait de l’enregistrement obligatoire. Deux applications open source, NewPipe et whoBIRD, affichent un message d’alerte à l’ouverture. Celui-ci renvoie vers keepandroidopen.org qui indique une méthode d’installation par ADB.
Google déploie le flux avancé de façon progressive, si bien que certains utilisateurs ne le voient pas encore apparaître dans leurs réglages, et installe en parallèle un nouveau service système, le Vérificateur de développeurs Android, que chacun peut aussi récupérer manuellement depuis sa fiche sur le Play Store pour accéder plus tôt à la fonction.
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