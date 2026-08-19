Google réserve ce flux avancé aux applications de développeurs non enregistrés, sans passage par ADB. Pour une application de développeur vérifié, en revanche, rien ne change, que l’installation vienne du Play Store, d’une boutique alternative, d’un site web ou d'une messagerie. Pour débloquer les autres, l’utilisateur ouvre d’abord les options pour développeurs, active le commutateur « Autoriser les applications de développeurs non vérifiés » et confirme l’opération par le verrouillage de son écran, pour empêcher qu’une application malveillante actionne seule ce commutateur. Google rappelle ensuite, dans un avertissement affiché à l’écran, qu’aucun salarié d'une banque, d'une administration ou d'une entreprise ne demande jamais ce geste par téléphone, une précaution contre les arnaques par ingénierie sociale.

En redémarrant son téléphone, l'utilisateur déclenche un compte à rebours de 24 heures. Google explique que ce délai empêche un escroc d’exploiter, pendant la manipulation, un accès à distance toujours actif ou un appel en cours. Une fois la journée écoulée, retour sur le même écran pour choisir une autorisation limitée à sept jours ou permanente. Un avertissement précède toujours l’installation, que l'utilisateur peut ignorer en appuyant sur « Installer quand même ». En cas de désactivation temporaire, il suffit de réactiver le réglage dans les dix minutes pour éviter de repasser par l’attente d'un jour entier. Les mises à jour d'une application non enregistrée obéissent à la même règle, avec un échec automatique en l’absence de flux avancé actif ou d’ADB.